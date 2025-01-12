柯文哲抗告被駁回 羅智強：柯文哲須靠自己證明清白

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（中央社記者姜宜菁雲林縣12日電）高院11日深夜駁回京華城案被告前台北市長柯文哲羈押抗告。國民黨立委羅智強及張嘉郡盼司法勿枉勿縱，柯文哲須靠自己證明清白，而立法院長韓國瑜僅說「謝謝」即離去。

京華城案被告柯文哲、威京集團主席沈慶京、前台北市長辦公室主任李文宗、國民黨台北市議員應曉薇不服遭台北地院裁定羈押禁見，提起抗告；台灣高等法院11日深夜認定抗告無理由，駁回抗告，4人羈押禁見確定。

韓國瑜今天到雲林縣參加民主學校第6期活動，面對記者追問對於柯文哲確定羈押，他僅說「謝謝」，隨即離開會場。

羅智強則說，柯文哲須靠自己去證明自身清白；對於司法，態度一貫都是勿枉勿縱。

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羅智強說，現在台灣司法存在非常嚴重雙重標準，甚至偵辦過程及強度上，有出現政治力介入，所以昨天司法節有10萬人齊聚中正紀念堂前，表達對於司法的看法；希望司法能聽到人民的聲音，特別是執政者，能聽到人民的聲音，不要再把手伸進司法裡面。

張嘉郡表示，自己及姑姑、雲林縣長張麗善都曾遇過司法不公平對待，希望司法歸司法、政治歸政治，還給司法一個超然公正環境，不要再屢屢發生政治力介入司法，影響司法公平。（編輯：陳仁華）1140112