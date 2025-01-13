肺癌早發現存活率高 立委籲政府下修篩檢年齡

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（中央社記者林敬殷台北13日電）民進黨立委林俊憲今天與民間團體舉行記者會，呼籲政府優先處置「癌王」肺癌，呼應總統賴清德健康台灣的願景，要在2030年將癌症標準化死亡率降低1/3，他也建議，應該將篩檢補助對象的年齡下修5歲，增加篩檢覆蓋率，增加存活率，降低死亡率，減少國家負擔。

林俊憲今天與台灣癌症基金會在立法院舉行「健康台灣，肺癌存活率倍增」記者會，他表示，2021年台南市開始進行癌症篩檢試辦計畫，以低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢肺癌，台南市各大醫院共襄盛舉提供2745位名額，並希望成為第5個公費癌症篩檢，現在達成這項目標。

林俊憲說明，依衛福部國健署統計，截至去年底，LDCT共篩檢15萬8937人，找出1957位確診患者，其中1621人為0期跟1期，占比為83%。LDCT篩檢有助早期發現肺癌，依研究顯示，早期發現的0期跟1期患者有5年存活率超過90%，治療費用約20萬元，但3期到4期治療費用高達200至350萬元，兩者相差將近10倍。

林俊憲建議，行政院應根據健康台灣策略目標，透過現有的中央癌症防治會報或癌症防治政策委員會跨部會推動癌症防治，整合行政資源優先處置肺癌，持續精進早期篩檢、加速治療接軌國際。

衛福部國健署長吳昭軍解釋，111年7月1日至去年12月31日整體篩檢結果，共篩劑15萬8937人，其中男性占58%，女性占42%，而54.2%為肺癌家族史。此外，癌症陽追率也十分重要，目前整體陽追率可以到達86%，肺癌大概可以到88%左右，希望今年提升至90%。

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衛福部健保署長龐一鳴談及，針對肺癌治療除基因篩檢、標靶治療等精準治療外，目前化療、放療、免疫治療、手術也都有愈來愈精準的治療方式，在健保給付上都有長足的進步。不過，他也提到，依112年癌症陽性追蹤率，乳癌高達92.6%，但肺癌僅為77%，呼籲民眾若發現病灶後，應盡速回診。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟強調，要達成肺癌存活率倍增的目標，從病友團體角度出發，如英國在超市外提供肺癌篩檢車，呼籲針對國內偏遠地區應加以比照，擴大篩檢量能、提升篩檢覆蓋率，同時也需要針對陽性個案建立衛教、陽追機制，治療層面也應優先補齊晚期治療缺口，逐年接軌肺癌治療國際指引，落實健康平權。（編輯：張若瑤）1140113