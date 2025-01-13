藍委考察桃市學校 教育部允諾協助打造友善環境

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（中央社記者王承中台北13日電）為了解桃園市國中小學體育及教學環境設備需求，國民黨立委萬美玲今天邀集國民黨立委呂玉玲、教育部次長張廖萬堅等人，前往桃園市多所學校考察。張廖萬堅表示，將持續與地方政府緊密合作，全力協助學校打造友善的教育環境。

立法院教育及文化委員會召委萬美玲為深入了解桃園市國民中小學體育及教學環境設備的需求，今天邀集國民黨立委立委呂玉玲、教育部與桃園市教育局等相關單位，前往桃園市平鎮區多所學校進行考察，以協助爭取教育經費、解決教育現場需求，優化學習環境。

萬美玲辦公室發布新聞稿指出，考察團實地走訪祥安國小的運動場整建工程、平鎮國中運動場跑道整修與無障礙電梯工程，以及文化國小的運動場改建工程等。這幾所學校都面臨操場、跑道老舊，破損嚴重及排水不良的問題。

過程中萬美玲與相關單位代表傾聽學校反映的問題與建議，針對校園改善工程、預算需求及設備完善，提出具體解決方案，並獲得教育部次長張廖萬堅及體育署長鄭世忠、國教署長彭富源允諾協助支持。

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萬美玲表示，優質的體育與教學環境對學生身心發展至關重要，更關乎學生的安全。尤其祥安國小中央球場龜裂、高低不平、跑道下陷且多處補丁，相當容易造成學生運動及下課遊憩時受傷，實有急迫改善必要，將全力協助學校克服整建過程中的困難，爭取中央經費全力支持，確保學生擁有更安全與完善的學習空間。

張廖萬堅指出，未來將持續與地方政府緊密合作，針對學校場地及設施需求提出支援，全力協助學校打造友善的教育環境。鄭世忠及彭富源也允諾將儘速整理各校需求，並研議支援及調整排序，尤以涉及學生安全性工程為迫切改善重點，為桃園市國中小的學生提供更優質的學習環境。（編輯：林興盟）1140113