賴清德：不能因為判決不如意 就質疑司法獨立性

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（中央社記者葉素萍台北15日電）台灣民眾黨11日舉辦「111釘孤枝，拒絕綠色威權，還我司法正義」集會。兼任民進黨主席的總統賴清德今天在民進黨中常會表示，任何人都無法干預或介入司法判決，大家都可以在個案審理的過程檢視司法審理規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性。

民進黨今天召開中常會，民進黨發言人韓瑩會後轉述賴清德談話表示，民進黨誕生於戒嚴時代，為了追求台灣民主自由而存在，有幸結合社會的力量，與熱愛民主自由的國人一起推動民主改革、司法獨立，如今也以守護台灣民主自由為己任。

賴清德認為，能堅守這份價值，正是因為大家不曾忘記黑暗的歷史，在戒嚴時期，司法是執行蔣介石意志的工具，大筆一揮就能輕易決定他人的生死，如同現在的中國，司法執行的是共產黨的意志。

賴清德說明，台灣社會與民進黨這幾十年來促進司法獨立的努力，如今的台灣早已走過獨裁時期的黨國不分，固然仍有待改善之處，但法官在審查個案已經確實落實司法獨立，「任何人都無法干預或介入司法判決，大家都可以在個案審理的過程中檢視司法審理的規範，但不能因為判決不如意就抹煞司法的專業，甚至質疑司法的獨立性」。

賴清德指出，因為民進黨堅持清廉勤政愛鄉土的創黨價值，人民才給予繼續執政的機會，他期許全體黨員要更加珍惜這份創黨價值，勤政是本質、愛鄉土是使命、清廉則是最高原則，唯有清廉才能不負前人的努力，以及台灣社會對民進黨的期待。

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賴清德提醒，所有黨內人士要引以為戒、潔身自愛、堅持清廉，唯有如此才能完成守護台灣民主自由的任務。

另外，賴清德強調，就在前天，2024總統大選結束滿1年。1年前，台灣人民選擇民進黨，繼續帶領國家穩健前行。要牢記這份使命，不管面對任何挑戰，都不會忘記對國人的承諾、積極落實各項政策藍圖，讓國家繼續走在正確的道路上。（編輯：張若瑤）1140115