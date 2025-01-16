加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感疫情10年最高 疾管署春節加開特別門診1230次
首頁 / 政治

農業部業務費恐遭砍 藍：老農津貼預算一毛未刪

2025/1/16 17:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北16日電）農業部憂心立法院重砍預算，有關農民福利的影響層面引發大眾討論。國民黨立委張嘉郡今天表示，老農福利津貼發放、農民職業災害保險等預算一毛未刪；國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，對於造謠不實的內容，希望大家能清楚，並非事實。

農業部昨天發布新聞指出，部分立委提案欲刪減農業部業務費用及文宣費用，包含業務費有立委要刪減到只剩下新台幣1元；將讓台灣農業發展停滯、農民生計受衝擊、民眾生命安全受影響，影響層面甚廣，籲請立法院共同守護農民生計及台灣農業發展。

農業部說明，國民黨、民眾黨都有提案要刪減農業部本部的業務費，影響所及，包含日常營運所需的水電、物品等相關費用，並涉及老農福利津貼申領及核發、農產銷履歷系統平台維運、飼料或飼料添加物查驗、農民職業災害保險等農政業務及農民福利的推行。

張嘉郡今天發布新聞稿指出，老農福利津貼發放、農民職業災害保險等預算一毛未刪，與提案刪減的業務費完全毫無關係。

林思銘今天也發布聲明表示，與人民福祉或警消人員直接息息相關的經費，以及民生相關經費，「我們絕對不會刪減」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他並說明，這會期擔任黨團書記長，黨團原則上尊重各委員辦公室提案，因為國民黨尊重來自不同選區的心聲及意見，所有預算案都是由委員會審查後提出「刪除」或「凍結」，送出委員會後，委員再透過黨團第2輪提案，必須以書記長名義簽名，許多民眾不了解流程，而讓有心人士有操作空間。

林思銘表示，絕對會站在人民以及基層公務員的立場，為大家把守國家的每一分錢，不讓政府浪費一分一毫的民脂民膏。（編輯：蘇志宗）1140116

林思銘
綠控總預算提案癱瘓國家 藍：監督政府預算是天職在野黨擬減列總預算 政院盼理性審查讓國家更好
張嘉郡
進口乳品標示 農業部：多次表達應標長效乳藍促政府拿出解方 盼2025年來台旅客拚1200萬人次
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：