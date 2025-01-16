農業部業務費恐遭砍 藍：老農津貼預算一毛未刪

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（中央社記者范正祥台北16日電）農業部憂心立法院重砍預算，有關農民福利的影響層面引發大眾討論。國民黨立委張嘉郡今天表示，老農福利津貼發放、農民職業災害保險等預算一毛未刪；國民黨立法院黨團書記長林思銘表示，對於造謠不實的內容，希望大家能清楚，並非事實。

農業部昨天發布新聞指出，部分立委提案欲刪減農業部業務費用及文宣費用，包含業務費有立委要刪減到只剩下新台幣1元；將讓台灣農業發展停滯、農民生計受衝擊、民眾生命安全受影響，影響層面甚廣，籲請立法院共同守護農民生計及台灣農業發展。

農業部說明，國民黨、民眾黨都有提案要刪減農業部本部的業務費，影響所及，包含日常營運所需的水電、物品等相關費用，並涉及老農福利津貼申領及核發、農產銷履歷系統平台維運、飼料或飼料添加物查驗、農民職業災害保險等農政業務及農民福利的推行。

張嘉郡今天發布新聞稿指出，老農福利津貼發放、農民職業災害保險等預算一毛未刪，與提案刪減的業務費完全毫無關係。

林思銘今天也發布聲明表示，與人民福祉或警消人員直接息息相關的經費，以及民生相關經費，「我們絕對不會刪減」。

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他並說明，這會期擔任黨團書記長，黨團原則上尊重各委員辦公室提案，因為國民黨尊重來自不同選區的心聲及意見，所有預算案都是由委員會審查後提出「刪除」或「凍結」，送出委員會後，委員再透過黨團第2輪提案，必須以書記長名義簽名，許多民眾不了解流程，而讓有心人士有操作空間。

林思銘表示，絕對會站在人民以及基層公務員的立場，為大家把守國家的每一分錢，不讓政府浪費一分一毫的民脂民膏。（編輯：蘇志宗）1140116