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藍委稱宏都拉斯想與台灣復交 外交部：無事實根據

2025/1/16 22:07
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（中央社記者楊堯茹台北16日電）國民黨立委廖先翔提案，宏都拉斯白蝦出口量雪崩，應想和台灣復交，外交部卻無作為故刪預算。外交部今天表示，該說法沒有事實根據，政府基於維護國家尊嚴的立場，不會一廂情願抱持不實期盼。

立法院審查114年度中央政府總預算案，廖先翔提案，宏都拉斯與台灣斷交、與中國建交後，每月都會有新聞指稱宏都拉斯白蝦出口量雪崩，宏都拉斯人民與政府應該非常想復交，但外交部卻無復交跡象，故刪除業務費新台幣4億元。

外交部晚間回覆中央社提問指出，宏國自甘淪為中國馬前卒，與尼加拉瓜獨裁政權沆瀣一氣，處處在區域組織打壓台灣參與，包括動員宏國籍中美洲議會（Parlacen）議員支持中國取代台灣觀察員地位，以及在中美洲統合體系（SICA）及中美洲銀行（CABEI）圖謀運作「排台納中」，均在外交部沉著應對下，多次化解危機。

外交部表示，對照宏國現任政府對台灣採取種種不友善作為與態度，「宏都拉斯政府應該非常想和中華民國復交」的說法並沒有事實根據，政府基於維護國家尊嚴的立場，不會一廂情願抱持不實期盼。

外交部說明，宏都拉斯現任政府於112年3月背棄與台灣80餘年邦交，並與中國建交，同年6月宏國總統卡斯楚（Xiomara Castro，另譯：卡蕬楚）更訪問北京會見習近平。

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外交部進一步表示，中國外交部副部長華春瑩也在113年8月訪問宏國，同年11月宏國副總統佛羅倫提諾（Renato Florentino）則訪問中國，兩國高層交流密切，宏國政府並屢次公開扈從並支持中國所謂的「一中原則」。

外交部說，儘管面對宏國現任政府不斷扈從中國、打壓台灣國際空間的種種不友善作為，外交部仍會認真看待任何有助提升台灣國際地位、拓展台灣國際空間的機會，從未放棄經營宏國友台力量，也會持續關注宏國政治情勢，以開放態度看待所有可能發展。（編輯：林家嫻）1140116

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