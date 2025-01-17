中國恢復福建上海團客來台 藍盼政府移除不必要障礙

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（中央社記者劉冠廷台北17日電）中國大陸宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，國民黨今天表示，樂見其成，希望後續有更多大陸省市跟進，也呼籲政府應正視台灣社會對於兩岸恢復觀光旅遊交流的訴求，能夠加快移除各種不必要的障礙。

中國官媒央視新聞報導，中國大陸方面今早宣布，陸方將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊，目前各項工作正在積極籌備中。

國民黨透過新聞稿表示，樂見其成，希望後續有更多大陸省市跟進，也呼籲民進黨政府應正視台灣社會對於兩岸恢復觀光旅遊交流的訴求，能夠加快移除各種不必要的障礙，讓兩岸關係重回和平穩定，相信這也是多數台灣民眾共同關切的。

國民黨強調，國民黨一向支持兩岸各領域、不同面向的交流合作，因為有助於增進兩岸民間相互理解、促進雙方社會互惠互利。尤其是觀光旅遊，透過兩岸人民面對面接觸和直接的生活體驗，不僅可以培養共同的情感、增加對彼此的善意，而且也更能讓兩岸交流的效益普惠基層，有效維護台海和平繁榮。

國民黨表示，近期兩岸官方都表達希望改善關係、恢復交流，這不僅顯示出國民黨一直以來主張兩岸交流合作、溝通對話的重要性，也證明國民黨長期堅持九二共識、推動兩岸和平發展路線的正確性。國民黨肯定兩岸相關各方對於推動開放觀光旅遊的付出與努力，也呼籲政府，積極擴大開放兩岸交流作為回應，以促進兩岸關係正向發展。

前總統馬英九上午則透過臉書表示，這符合兩岸人民的利益與福祉，對熱烈渴望兩岸交流的台灣民眾，以及從疫情以來就一直很辛苦的旅遊業朋友，都是一個非常重要的正面訊息。唯有兩岸民間加強交流，讓兩岸的民眾直接接觸，才能增進彼此了解，有效降低誤解與敵意。樂見大陸方面主動踏出這一步。

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馬英九指出，鄭重建議政府應盡速解除對陸旅遊警戒與「禁團令」，並恢復疫情前的直航點，這也是對大陸方面恢復福建、上海居民來台旅遊的善意回應，也符合總統賴清德常說兩岸民間要健康有序的交流。

馬英九表示，要再次呼籲賴總統與民進黨政府，站在台灣民眾的角度與利益，審慎處理兩岸關係。不能將政府沒有能力處理兩岸關係的政治惡果，轉嫁給台灣民眾，阻撓兩岸民間交流的機會。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1140117