國防院：47%民眾支持增國防預算 認台美關係不會改變

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（中央社記者吳書緯台北17日電）國防安全研究院今天發布民調，47%的受訪民眾支持增加國防預算，並有47%受訪民眾認為美國準總統川普上台後，台美關係不會改變。中研院研究員吳文欽指出，民調顯示台灣民眾對台美關係的期待較為謹慎。

國防安全研究院今天舉辦「川普重返白宮：台灣國防與外交政策的民意反應與啟示」民調發布記者會，國防院執行長李文忠、副研究員李冠成、助理研究員方琮嬿、中研院政治學研究所研究員吳文欽出席分析民調結果。

李文忠致詞表示，川普回歸將帶來全球政治、經濟與安全格局的重大變局，對台美關係深具影響。本次調查旨在探討民眾對國防與外交政策的看法，並提供政策制定者具體參考，推動政策更契合民意需求。

針對川普上台後的台美關係展望，47%的受訪者認為川普政府上任後台美關係不會改變、24%認為可能變得較差、12%認為會變得較好。吳文欽分析，這顯示台灣民眾對台美關係的期待較為謹慎，部分民眾對川普個人風格的不確定性仍有所保留。

民調同時詢問民眾「如果兩岸發生戰爭，請問您認為美國會不會出兵幫助台灣」，49%的受訪者相信美國在兩岸發生衝突時會出兵協防台灣；方琮嬿分析，這次民調結果與過去的調查相近，顯示民眾對美國安全承諾的信心未發生變化。

對於台積電等台灣晶圓廠赴美設廠的支持度，約38%的受訪者支持晶圓廠赴美設廠，但49%持反對意見。國防院進一步分析，支持者多為年輕族群、高學歷及民進黨支持者；反對者則集中於年長、低教育程度及國民黨支持者，顯示民眾對台美高科技產業合作的認知與期待存在分歧。

至於民眾對國防預算的態度，民調顯示47%的民眾支持增加國防預算，37%認為應維持現狀，僅10%贊成減少；當進一步追問支持「增加國防預算」的受訪者中，約58%認為應「微幅增加」，而38%主張「大幅增加」。

李冠成表示，民調結果顯示多數支持增加國防預算的民眾，傾向於漸進式的增幅，而非急遽提升，反映出民眾對於提高國防預算的期望以穩健為主。

民調進一步分析，政黨認同是影響國防預算態度的主因。根據民調結果，民進黨認同者中，有高達69%主張應該增加國防預算，27%認為應維持現狀，僅1%認為應減少；而國民黨支持者中，僅29%贊成增加，有49%主張維持現狀，另有19%認為應減少。

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民調也詢問受訪民眾，若政府決定增加國防預算的優先配置，方琮嬿分析，民眾認為國防預算應優先用於「提升國軍人員素質」（40%）及「與美國合作研發國防科技」（27%），這顯示強化國軍素質及深化國防科技合作，是民眾對提升國防能力的主要期待。

國防院表示，本次調查以台灣年滿18歲以上民眾為對象，採電話訪問隨機抽樣方式進行，由政治大學選舉研究中心於1月3日至7日執行。調查共完成783份市話樣本與355份手機樣本，總計1138份。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.91%。（編輯：張良知）1140117