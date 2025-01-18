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外交部關注美中高層互動 駁中方扭曲台灣主權謬論

2025/1/18 14:27
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（中央社記者吳書緯台北18日電）美國候任總統川普昨天與中國國家主席習近平通電話。外交部今天表示，一向密切關注美中高層互動情形，並注意中方針對通話的新聞稿再度片面提出扭曲台灣主權地位的謬論。外交部期待未來進一步強化與川普政府的合作。

川習通話，中國外交部昨天發布新聞稿稱，習近平指出，作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。

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外交部今天回應中央社記者詢問表示，外交部一向密切關注美中高層互動情形，外交部並注意到中方針對通話的新聞稿再度片面提出扭曲台灣主權地位的謬論。

外交部嚴正強調，台灣與中華人民共和國互不隸屬，這是長久以來的客觀事實，也是台海的現狀。外交部期待在台美關係堅實友好的基礎上，未來進一步強化與新任川普政府的合作，持續深化台美緊密的安全與經貿夥伴關係，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：黃瑞弘）1140118

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