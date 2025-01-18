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陳世凱屏東揭幕公共藝術 喊話勿刪交通預算

2025/1/18 15:18（1/18 16:16 更新）
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（中央社記者黃郁菁屏東縣18日電）「移動的軌跡」公共藝術作品進駐屏東潮州鐵道園區，交通部長陳世凱今天出席揭幕強調，交通建設無關政黨鬥爭，盼立法院支持、盡量不刪交通預算，影響地方交通建設。

「移動的軌跡」由10名台、日、韓藝術家規劃8件作品，圍繞穿梭的時光為主軸，分別延伸與呈現相關文化及環境元素，今天在潮州鐵道園區正式揭幕。

陳世凱出席揭幕典禮致詞表示，潮州鐵道園區不僅維護火車健康，也帶動地方產業、尤其是觀光發展；園區生態良好，最後一塊拼圖就是藝術，如藝術家林磐聳所言，藝術可以讓此地更偉大，這個偉大不是政治或軍事能改變的。

陳世凱接著說，屏東縣長周春米提到許多屏東建設、立委徐富癸每天在立法院也都在講屏東交通建設。交通部未來會在屏東完成許多交通建設，包含捷運、高鐵、鐵道，「交通建設是給大家的，跟政黨之間爭鬥沒有任何關係」。

陳世凱隨後接受媒體聯訪表示，交通建設是給全台民眾使用，希望立法院能支持交通預算、盡量不要刪除，也怕影響到地方交通建設。

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周春米表示，屏東這幾年靠文化建設翻轉很多鄉鎮，現在潮州鐵道園區又進駐公共藝術，對鐵道迷、屏東鄉親都是非常棒的禮物。交通部補助在新園鄉鹽埔漁港打造全新候船室，也帶動新園鄉夜間經濟，交通部在屏東建設會發揮加倍價值。

周春米提及，潮州鐵道園區開園至今已快到達90萬人次，盼台鐵公司考慮，加開專門列車到鐵道園區；台鐵公司董事長杜微則表示，園區人次達到100萬時，就會加快觀光專列。（編輯：郭諭儒）1140118

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「移動的軌跡」公共藝術作品進駐屏東潮州鐵道園區，交通部長陳世凱（前右2）18日出席揭幕典禮，並與屏東縣長周春米（前右1）、民進黨立委徐富癸（前左2）、台鐵公司董事長杜微（前左1）共乘小火車逛園區、聽取作品導覽。中央社記者黃郁菁攝 114年1月18日
「移動的軌跡」公共藝術作品進駐屏東潮州鐵道園區，交通部長陳世凱（前右2）18日出席揭幕典禮，並與屏東縣長周春米（前右1）、民進黨立委徐富癸（前左2）、台鐵公司董事長杜微（前左1）共乘小火車逛園區、聽取作品導覽。中央社記者黃郁菁攝 114年1月18日
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