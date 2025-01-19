消防署：韌性醫療整備計畫增救護訓練 未納黑熊學院

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（中央社記者高華謙台北19日電）立委王鴻薇質疑，內政部消防署新增「韌性國家醫療整備計畫」是為黑熊學院量身訂做。消防署說，此計畫除補助地方政府消防員救護器材，並辦理消防員特殊緊急救護訓練，委由緊急醫療救護等專業學會辦理，未與黑熊學院合作。

立法院正在審查114年度中央政府總預算，國民黨立委王鴻薇日前以「令人疑慮是否為未來戰爭災害做準備」為由，提案減列消防署辦理「韌性國家醫療整備計畫」的預算新台幣1億元，引發外界質疑。

王鴻薇今天開記者會表示，消防署今年新增「韌性國家醫療整備計畫」卻列為機密，質疑是為黑熊學院量身訂做，但經消防署保證不給黑熊學院後，她已在15日將原提案改為主決議，未刪除一毛錢。

內政部今天發布新聞稿表示，「韌性國家醫療整備計畫」是去年3月29日行政院核定，目的是為因應重大災害，提升傷患緊急救護及後送效能的中程計畫，執行期間為民國113年至116年，由衛生福利部主政，國防部與內政部協辦。

內政部說，其中消防署在114年編列約新台幣2.5億元，補助各地方政府消防機關救護人員防護裝備及救護器材，並辦理消防人員特殊緊急救護訓練。

消防署指出，執行韌性國家醫療整備計畫，以加強傷病患到院前緊急救護整備為主，增加救護技術員個人防護裝備並強化消防人員緊急傷患救護訓練，以提升救護效能。

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消防署表示，執行項目會自114年起分3年，包括消防人員特殊緊急救護訓練，每年預計訓練5000名消防人員，另也補助地方政府消防人員購置約1萬套防護裝備、5萬條止血帶與1200組輕量化折疊式擔架等器材。相關訓練計畫則委由緊急醫療救護等專業學會辦理，沒有與黑熊學院合作。

內政部強調，由於立法院正審查114年中央政府總預算案，因此消防署韌性國家醫療整備計畫執行經費，仍待立法院審查結果。消防署配合辦理韌性國家醫療整備計畫，強化到院前緊急醫療救護，辦理相關訓練及充實裝備器材，是為因應地震、颱風等災害，提升消防人員救護效能，維護民眾生命安全。（編輯：林淑媛）1140119