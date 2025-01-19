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出國訓練費遭刪 國防部籲立院以國安為考量

2025/1/19 15:18
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（中央社記者游凱翔台北19日電）國防部今天表示，民國114年「國外旅費及出國教育訓練費」遭通案刪減15%，對於國軍精進戰術戰法、改進準則等，將產生極為不利影響，籲請立法院以強化國防安全為考量，降低通刪比率。

國防部下午發布新聞稿表示，推動官兵赴外受訓，以汲取戰術戰法與實戰經驗，為強化國軍戰力所必須。國防部114年「國外旅費及出國教育訓練費」遭通案刪減15%，且無法流用，對精進戰術戰法、改進準則等，將產生極為不利的影響。

國防部指出，籌建軍事作戰所需武器平台，與改進作戰準則、加強軍事交流訓練合作同等重要。近年台灣與友盟國家互動愈形密切，得以爭取機會，派員出國受訓，汲取先進國家實戰經驗，透過訓練成長戰力。

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國防部指出，年度出國預算原編已不足，配合通刪無疑雪上加霜，將使向友盟爭取、獲得同意的非計畫性重要派訓與重要交流會議等，均無法成行；有關國軍參與友邦軍事協訓規模，將大幅縮減，嚴重影響官兵派訓及學習機會，亦不利推動各項軍事交流活動。

國防部強調，國防出國預算均「花在刀口上」，用意在透過官兵受訓交流，助益戰術戰法更新，強化先進武器裝備操作能力，以及執行各項軍售工作協調談判。籲請立法院以強化國防安全為考量，降低通刪比率，同意調整流用，以降低對國軍建軍備戰工作的衝擊。（編輯：蘇志宗）1140119

#立法院
#國防部
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