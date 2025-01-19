海軍：潛艦預算若遭大幅凍結 將加劇敵我戰力失衡

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（中央社記者游凱翔台北19日電）針對潛艦國造預算遭凍結18億元，海軍今天表示，預算若遭大幅凍結，恐延宕後續艦籌獲期程，加劇敵我戰力失衡，同時對國際、國內外合作廠商和技協人員釋出錯誤訊息，互信一旦受挫將難以修復。

針對潛艦國造預算遭凍結新台幣18億元，海軍下午發布新聞稿表示，因應敵情威脅，國軍必須加速建置水下戰力，刻不容緩，潛艦為維護台海安全與海上交通線的關鍵不對稱戰力，更為展現強化自我防衛決心的重要政策。

海軍強調，海軍戮力執行原型艦建造，刻正緊鑼密鼓持續進行各項測試，預算若遭大幅凍結，恐會延宕後續艦籌獲期程，加劇敵我戰力失衡，同時將對國際社會與國內外合作廠商和技協人員釋出錯誤訊息，互信一旦受挫將難以修復。

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海軍說明，民國114年編列20億元預算，用於執行裝備合約生效與船廠簽約、約聘國外技協等必要款項。若預算遭凍結，將導致延遲繳付，使年度計畫節點同步推遲，延宕戰力形成，不利獲得國外政府輸出許可、降低廠家合作意願、流失造艦專業技術人才等，衝擊後續艦建造。

海軍呼籲，應支持後續艦114年預算20億元全數照列，待原型艦海測通過後，即可動支，以展現民眾支持國艦國造的立場，並有利國際友邦持續協助推動，強化國軍戰力，打造可信嚇阻實力以確保台海和平穩定。（編輯：林克倫）1140119