外交部：慶賀團入場觀禮有賴資源維繫 籲理性審預算

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（中央社記者楊堯茹台北21日電）立法院通過凍結外交部業務費50%，外交部發言人蕭光偉今天表示，川普就職慶賀團得以入場觀禮，是因有外交資源來維繫台美關係，籲請立法院能理性審查，支持外交部的預算。

立法院審查114年度中央政府總預算案，20日表決通過凍結外交部業務費百分之50，刪除媒體政策及業務宣導費，並以宏都拉斯未與台灣復交為由減列4億元「加強雙邊及多邊合作」預算，今天將三讀。

外交部上午舉行例行記者會，外交部發言人蕭光偉指出，川普就職慶賀團團長、立法院長韓國瑜以及駐美代表俞大㵢能進入國會大廈觀禮，其他成員安排在第一資本體育館的貴賓區包廂觀看直播，是因有外交資源來維繫台美關係。

蕭光偉話鋒一轉表示，然而，正當前線外交人員持續為台灣奔走打拚外交之際，立法院正大幅刪除和凍結外交部預算，此舉將嚴重影響外交工作的推動。

蕭光偉說明，外交部的業務費遭涷50%，約37.64億元，這將導致外交資源不足，讓台灣在國際競爭中屈居劣勢；至於媒體政策及業務宣導經費1.11億遭全數刪除，這將影響台灣的全球能見度及台灣的公眾外交工作，台灣國際處境特殊，非常需要國際傳播與文宣強化台灣正面形象。

至於外交部國外旅費遭刪15%，蕭光偉指出，這會嚴重影響台灣的國際參與，包括嚴重影響台灣派員參與APEC等重要國際組織的會議與活動所需的經費，有損鞏固及擴大國際參與的力道及透過多邊機制強化雙邊合作的努力。

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蕭光偉說，韓國瑜率團赴美前曾說，帶著中華民國的深厚友誼、帶著民主自由的真切祝福，率領朝野同心的慶賀團赴美參加美國總統副總統就職典禮。除了展現屬於台灣的善意與優勢，更為傳達2300萬人的民主心聲，保護中華民國、保護自由民主、維護美台關係等。

蕭光偉強調，外交部的工作就是要保護國家、保護自由民主、也維護台美關係，因此希望立法院能理性審查，更能支持外交部的預算。（編輯：翟思嘉）1140121