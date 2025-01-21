預算遭刪逾7成 人權會：砍斷台灣與國際團體結盟

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（中央社記者高華謙台北21日電）國家人權委員會表示，編列新台幣1.18億元預算，至少遭立法院刪除9000萬元，等同遭刪超過7成，不僅造成人權會運作困難，也砍斷台灣與各國人權團體結盟、人民陳情申訴系統無法維運，將重挫台灣好幾世代努力的國際人權形象。

監察院今天舉行「2025預算審議記者會」記者會，國家人權委員會副主委王幼玲表示，民間努力20年，橫跨各黨執政、促成，台灣才有國家人權委員會。

王幼玲說明，國家人權委員會是獨立機關，世界各國人權機關的預算有獨立地位，而台灣國家人權委員會還在發展職權，就遭受政治刁難人權預算、嚴重傷害人權會運作的狀況，已使國際疑慮台灣發展人權的意志。

王幼玲指出，國家人權會的國外旅費全數刪除，砍斷台灣與各國人權團體結盟，建立合作和互助關係，中斷台灣無法參加亞太跨國性的人權組織「國家人權機構論壇（APF）」，嚴重阻礙台灣人權在國際發聲。

王幼玲提到，此外，國家人權業務預算也被刪除，造成人權會職權運作困難，對外將難以履行從前總統馬英九以來，歷任總統向國際承諾的各項國際人權公約的審查義務，對國內則導致人民陳情申訴系統無法維運、難以調查人權受侵害事件，大幅削弱保障及促進人權職務。

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王幼玲談及，人權教材開發、編製及人權教育推廣經費也被刪除，影響台灣與國際人權教育接軌，無法執行與內政部合作的警察人權教育、中斷在大專院校推動青年人權教育等業務，都將傷害人民日常生活的人權保障和發展。

王幼玲強調，「人權」是台灣人在國際上走路有風、最被國際肯定的台灣品牌，今天立院預算審議結果，造成國家人權委員會無法執行職權，戕害台灣人權發展，使國內人權停滯不前，甚至倒退，勢將重挫台灣好幾世代努力的國際人權形象。（編輯：張若瑤）1140121