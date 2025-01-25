盧比歐與王毅通話關切中國脅迫台灣 外交部肯定

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（中央社記者吳書緯台北25日電）美國國務卿盧比歐美東時間24日與中國外交部長王毅通話。外交部今天指出，對於盧比歐首次與中國外長互動時，即表達美方嚴正關切中國持續脅迫台灣，以及中方在區域蠻橫軍事擴張、破壞區域和平穩定等行徑，表示肯定與歡迎。

外交部並指出，關注到中方就此次通話的新聞稿中，再度針對台灣發表種種悖離現實的謬論。外交部再次嚴正強調，台灣與中華人民共和國互不隸屬，這已是長久以來的客觀事實，也是台海現狀。

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外交部指出，盧比歐（Marco Rubio）與中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外長王毅於美東時間24日通話，強調美國對區域盟友的承諾，以及嚴正關切中國對台灣及在南海的脅迫行動。

外交部表示，期待在台美關係堅實友好的基礎上，進一步強化與川普政府合作，並持續展現自我防衛的決心，透過對美軍購、國防改革及強化全社會防衛韌性等途徑，全方面強化台灣防衛能力與韌性，並持續深化台美緊密的安全與經貿夥伴關係，共同促進台海及區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：林家嫻）1140125