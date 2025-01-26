發動對台法律戰 吳釗燮：中共是破壞現狀麻煩製造者

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（中央社記者溫貴香、吳書緯台北26日電）國安會秘書長吳釗燮今天在X平台發文表示，中華人民共和國正在發動法律戰攻勢，以聲稱對台灣的主權，並為使用武力提供法律依據。但到目前為止，除了那些中國網路機器人，全世界的X平台用戶都瞭解，中共才是破壞現狀的麻煩製造者。

美國總統川普20日上任，吳釗燮昨天宣布回歸X平台。他昨晚在X平台上發文寫下，「是的，唯一的JW（吳釗燮筆名）又回到了X，這是我為台灣發出的真實而不可阻擋的聲音」，他強調，「我將用生命捍衛這個國家」。這是吳釗燮接掌國安會秘書長後，首度回歸X平台上發文。

吳釗燮今天下午在X平台發文表示，中華人民共和國正在發動法律戰攻勢，聲稱對台灣具有主權，並為其動武提供法律依據。但到目前為止，除了那些中國網路機器人，全世界各地的X用戶都了解中國共產黨才是破壞現狀的麻煩製造者。（編輯：林淑媛）1140126