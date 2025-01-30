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11共機艦3枚氣球擾台 國軍嚴密應處

2025/1/30 09:24
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（中央社記者楊堯茹台北30日電）春節期間，共軍持續騷擾台海周邊區域。國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，共偵獲共機6架次；其中3架次逾越台海中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦5艘以及3枚中共空飄氣球活動，總計中共11機艦持續在台海周邊活動。

國防部上午發布中共解放軍台海周邊海、空域動態，從29日上午6時至30日上午6時，偵獲共機6架次，其中3架次逾越台灣海峽中線進入北部及西南空域，並偵獲共艦5艘，持續在台海周邊活動。

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國防部同步公布3枚中共空飄氣球活動，第1枚於29日下午4時50分在台中西北方60浬、高度2萬5000呎偵獲，晚間6時30分消失；第2枚於29日下午4時50分在台中西北方75浬、高度2萬8000呎偵獲，下午5時10分消失；第3枚於29日下午5時45分在台中西北方50浬、高度2萬2000呎偵獲，晚間6時55分消失。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：蘇志宗）1140130

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