加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
嘉義大埔5.6地震為0121餘震 氣象署：未來1週防較大規模餘震
首頁 / 政治

副總統手作Ranger Cookie餅乾 懷念滿屋香味幸福感

2025/1/30 12:01（1/30 12:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
副總統蕭美琴根據外婆的食譜手作改良版Ranger Cookie，她說，每次回家聞到剛烤好餅乾的香味充滿整棟房子，滿滿幸福感，這就是烘焙餅乾最療癒之處。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年1月30日
副總統蕭美琴根據外婆的食譜手作改良版Ranger Cookie，她說，每次回家聞到剛烤好餅乾的香味充滿整棟房子，滿滿幸福感，這就是烘焙餅乾最療癒之處。（總統府提供）中央社記者溫貴香傳真 114年1月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北30日電）副總統蕭美琴在春節前烘焙餅乾慰問海巡人員，但造型不是戰貓餅乾，而是美式改良版Ranger Cookie。副總統說，她上大學後很少住家裡，每次回家聞到剛烤好的餅乾香味充滿整棟房子、滿滿幸福感，這就是烘焙餅乾最療癒之處。

副總統蕭美琴在2024總統大選參選期間，支持者感動她返台投入選戰，曾特別製作「戰貓餅乾」期許蕭美琴守護台灣；在擔任副總統後，她特地換上貓咪圍裙並戴上手套，拍攝製作外婆與母親傳承的Ranger Cookie影片。

蕭副總統說，Ranger Cookie這款餅乾在美國南方十分普遍且常見，小時候常看外婆做、母親也很厲害，她這次依照外婆留下來的食譜，再加了一點變化，成為專屬自己的版本。她還透露，外婆會加兩倍糖，自己是外婆的一半，不會太甜膩，也更健康。

副總統回憶，她在大學時期比較常在外面生活，回家時就會聞到烤餅乾的香味，覺得很有幸福感。由於餅乾製作過程必須非常專注，對她而言，烘焙是很療癒的事，不用煩惱外頭繁雜事物，專注完成一件聞起來香香的事情，雖然自己不太吃甜食，但製作過程真的很療癒。

副總統說，她的外婆一生大約製作了5萬5000多片餅乾，小時候在幫外婆的時候，就是篩麵粉或是打奶粉過程不僅有運動感，也可以順便練肌肉，而自己對於烤餅乾這件事，還在學習當中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為因應農曆春節到來，副總統在手做餅乾影片拍攝完成後，趁著節前赴澎湖慰勉海巡人員時，帶給大家品嚐。她笑說，「這款手作餅乾除了賴總統外，你們（海巡留守人員）是第2批吃到的！」

副總統最後也祝福大家，蛇尖甜甜過好年，蛇麼都好、蛇麼都美、蛇麼都順、蛇麼都很強、新年快樂。（編輯：林克倫）1140130

蕭美琴
賴總統穿Taiwan帽T參拜 籲團結克服挑戰台灣持續進步除夕年夜飯 蔡英文同框蕭美琴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：