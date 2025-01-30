蕭副總統花東發福袋 支持者帶昔日競選T恤獲簽名
2025/1/30 17:42
（中央社記者盧太城、張祈30日綜合報導）副總統蕭美琴今天下午接連到台東、花蓮宮廟走春、發放福袋。有花蓮支持者帶著9年前蕭副總統在花蓮競選立委的宣傳T恤前來，獲得蕭副總統親筆簽名，場面溫馨。
蕭副總統過去深耕花蓮10年，累積不少在地支持者，這次選擇大年初二「回娘家」。下午3時許在花蓮天鼎宮發放限量福袋，發放過程認出不少熟面孔。
花蓮天鼎宮副主委宋金龍說，蕭副總統過去在花蓮2屆立委期間，對天鼎宮很照顧，每年宮慶祭典都會來，廟方人員跟蕭副總統也都很熟識，這次蕭副總統回娘家，廟方也準備1100份1美元紅包給民眾，全部發放完。
福袋發放前，廟方人員拿出事先準備好的紀念衣，是2016年蕭美琴跟前總統蔡英文的「認真讓花蓮更好」競選紀念衣，讓蕭副總統很驚訝說：「妳還有這件啊」。
天鼎宮監察委員許玉珍分享，2020年蕭美琴競選花蓮立委失利，幕僚將整理出的競選小物義賣，當時她花了新台幣2萬多元買下多件紀念衣分送，這次終於有機會讓蕭副總統留下簽名，很值得紀念。
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陳姓媽媽特別帶著女兒來排隊，排了1小時拿到福袋，她分享，蕭副總統很親民、傾聽民意，很喜歡她。家住吉安鄉的劉姓婦人包著受傷的手臂前往排隊，她說「就算手開刀也要來看美琴」。
蕭副總統今天下午先後前往台東天后宮、花蓮天鼎宮走春行程。台東行程有立法委員陳瑩、台東縣議員簡維國、黃治維等民進黨籍民意代表陪同，民眾踴躍索取福袋。（編輯：吳協昌）1140130
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