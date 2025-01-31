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積極參與中美洲區域發展 台灣深耕SICA啟動合作計畫

2025/1/31 08:27
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（中央社記者李登文瓜地馬拉市30日專電）中美洲統合體（SICA）是台灣參與中美洲區域合作最重要的外交據點。駐瓜地馬拉大使館、SICA秘書處及友邦代表，28日共同啟動計畫案，強化台灣和中美洲區域人民的合作發展。

駐瓜地馬拉共和國大使張俊菲與瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）、貝里斯外交部次長艾蜜麗亞（Amalia Mai），以及「中美洲統合體」秘書處執行主任費蓋羅亞（Ingrid Figueroa）共同主持啟動儀式。

這項計畫為第18屆合作案第2期，重點涵蓋公共衛生及社會發展、海洋發展和環境保護、微中小企業及永續觀光發展、SICA數位轉型及組織能力建構強化等領域，以具體行動提供國際發展經驗與技術援助，提升地區人民生活福祉。

張俊菲強調，台灣基於對民主、自由、人權等普世價值的承諾，積極參與國際事務，並且和友邦以及理念相同的區域夥伴，建立策略合作關係，同時也和瓜地馬拉，貝里斯以及中美洲地區國家共同攜手努力。張俊菲也感謝瓜地馬拉等友邦對台灣的堅定支持。

瓜地馬拉外交部長馬蒂內茲，以及貝里斯外交部次長艾蜜麗亞，和SICA代表也紛紛發言，感謝台灣對於中美洲各國在經濟社會發展，應對氣候變遷，以及環境保護永續發展的支持。

「中美洲統合體」和中美洲銀行（CABEI）是世界上少數承認中華民國地位的國際組織。台灣自1992年起與 SICA合作，在2002年成為正式觀察員，迄今已和SICA共同推動超過120項合作計畫，包括再生能源、民主安全、觀光發展、海運、公共衛生、氣候變遷、中小微型企業和數位轉型等。

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中美洲議會（PARLACEN）2023年8月在尼加拉瓜主導下，取消台灣觀察員的地位，並且批准中國成為常駐觀察員，讓中國勢力滲入中美洲的區域組職。為了維護國家尊嚴，台灣也正式宣布退出中美洲議會。

與中美洲議會不同，依照中美洲統合體規定，重大議案均採取共識決，而友邦貝里斯與瓜地馬拉都是統合體會員國，因此台灣的地位穩固不受影響（編輯：韋樞）1140131

張俊菲
駐瓜地馬拉大使館元旦升旗 台瓜90年邦誼展新頁搶救機場大作戰 台灣助瓜地馬拉老舊航站重見光明
馬蒂內茲
避免遣返潮引混亂 瓜地馬拉政府啟動移民返鄉計畫傳與川普政府達成協議接收非法移民 瓜地馬拉否認
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