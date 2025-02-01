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首頁 / 政治

軍艦塗裝非海水藍 淺灰可反射海洋天空顏色易偽裝

2025/2/1 09:26
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（中央社記者游凱翔台北1日電）軍事偽裝是戰場不可或缺的戰術之一，海軍船艦航行在大海，為何塗裝非藍色，而是以淺灰居多；海軍說明，因灰色艦體容易反射海洋、天空的顏色，在自然海象與視距中容易海天結合，使其在白天、夜晚容易隱藏。

軍事偽裝最廣為人知者就是官兵的「數位迷彩服」，或是軍事車輛的各種迷彩及偽裝方式，藉由模擬戰場背景以達到偽裝融合效果。不過，海面航行的軍艦為何是灰色，而不是與大海相互映襯的藍色。

海軍說明，軍艦或船舶的船體大多是金屬或木質，長期航行難免鏽蝕，為避免遭到氧氣、海水或微生物的侵蝕，均會在艦體表面上漆保護船體，不僅防鏽也能延壽，更達到美觀效果。

海軍提到，以海軍船艦為例，除了潛艦是黑色塗裝、中海級登陸艦因採舷側排煙易污損而採近黑色的深灰塗裝外，海軍水面艦多以淺灰塗裝，原因是灰色艦體容易反射海洋、天空的顏色，在自然海象與視距中可讓結合海天色彩，使船艦在白天、夜晚容易隱藏，更具耐髒、防污，久而久之變成為公認的艦體顏色。

事實上，早期各國海軍船艦的油漆顏色不盡相同。海軍表示，最早美國軍艦的顏色是由艦長決定，最常見的就是黑紅、黃白或黃黑的細小條文或波紋狀，而較小的艦體通常漆成紅色。

海軍指出，在1840年代時，綠色成為最普遍顏色，1850年代改為黑色。1907年至1909年間，美軍更有所謂「大白艦隊」，顧名思義就是將全艦隊的艦體漆成白色，但後來發現，雪白的艦體在裝添燃煤時易受到污染而影響艦容，因此後來改漆成深灰、淺灰。

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海軍舉例，北歐的艦隊過去也曾出現「海洋迷彩」，例如英國皇家海軍百眼巨人號的炫目迷彩（Dazzle camouflage）；而19世紀末的艦隊也曾出現紅水線、黑艦身，主甲板以上白艙房、鵝黃煙囪及桅桿的「維多利亞式塗裝」，雖然外型搶眼但不利海戰隱蔽。

反觀海軍，例如「國艦國造」代表之一的沱江級艦（高效能艦艇），塗裝便採取具有偽裝功能的低視度匿蹤迷彩塗裝，其搭配雄風二型、三型飛彈更被稱為「航空母艦殺手」，藉由各種不同塗裝，搭配有效戰力，藉此應對共軍的侵擾。（編輯：林克倫）1140201

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