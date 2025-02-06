加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
NBA再傳重磅交易 熱火「士官長」巴特勒轉戰勇士
首頁 / 政治

美國務院代理次卿畢提言論引爭議 曾指台灣將屬於中國

2025/2/6 09:16（2/6 10:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國國務院代理次卿畢提。（圖取自維基百科共享資源，作者： Gage Skidmore ，CC BY-SA 2.0）
美國國務院代理次卿畢提。（圖取自維基百科共享資源，作者： Gage Skidmore ，CC BY-SA 2.0）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）美國國務院代理次卿畢提曾推文稱台灣「不可避免地」將屬於中國，並說如果真的發生，「可能代表台灣變裝皇后遊行會減少」，並不是世界末日。國務卿盧比歐今天指出，畢提的職位屬代理性質，已有正式人選。

美國總統川普的第一任期，右翼媒體「左輪手槍新聞」創辦人畢提（Darren Beattie）曾是他的文膽，當年因出席「白人至上」主義研討會又發表談話而被解僱，如今出任國務院代理次卿，負責公共外交與公共事務。

根據國務院網站，這個職位的工作職責是「帶領美國公共外交的拓展，包括宣揚打擊恐怖主義和暴力極端主義的訊息」。國務次卿是國務院前10高的職位（Top 10）之一。

畢提曾質疑美國對台政策，稱台灣「不可避免地」將屬於中國，且「不值得花費任何資本來阻止」這樣的事情發生。

他2024年在社群媒體平台X寫道，台灣併入中國「可能代表著台灣的變裝皇后遊行會減少，但除此之外，並不是世界末日」。

他說，「應該達成一項偉大協議—我們同意承認這一現實，以換取中國在非洲及南極洲議題上做出重大讓步」。

畢提的爭議言論不止與台灣有關，他去年10月推文表示，美國對待農村白人的方式比中國對待維吾爾人更糟。2021年，他說，「中國人沒有種族滅絕。他們只是反對維吾爾族至上主義及維吾爾人身分」。

盧比歐（Marco Rubio）今天造訪瓜地馬拉時對記者表示，畢提申請這項職缺並通過程序。畢提之所以想來國務院工作，是因為國務院某些部門被用來審查美國人的立場，而這將是他未來的業務重點。

盧比歐被追問畢提過去的言論時，他說，「再次強調，他的重點是代理主任」。已有一名候選人，並將成為該部門的常任負責人。

記者再問是否看過畢提的X帳號，盧比歐沒有回應。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

畢提2018年8月中登上全國媒體頭條，因當時「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，他遭揭露「兩年前曾在一次由知名白人民族主義者參加的會議上發表談話後，已於上週被解僱」。

據華郵當年報導，本身是猶太人的畢提發表聲明，堅稱他不是種族主義者，並說：「能夠在川普政府任職是我一生的榮幸。我愛川普總統，他是一位無所畏懼的美國英雄，我會繼續百分之百支持他。」（編輯：田瑞華）1140206

#川普
#中國
#台灣
#華郵
#維吾爾人
#美國
#美國國務院
#盧比歐
延伸閱讀
赫格塞斯任美新防長 美國史上第2次靠副總統打破僵局通過任命雅各布斯獲提名回鍋國家海洋暨大氣總署署長 當年氣象政治化挨轟小羅勃甘迺迪出席參院聽證會 強調挺疫苗、反墮胎挨轟
盧比歐
川普提接管加薩惹議 盧比歐澄清：是要巴勒斯坦人暫離拒華為競標5G 美國務卿讚哥斯大黎加世界榜樣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：