美國務院代理次卿畢提言論引爭議 曾指台灣將屬於中國

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓5日專電）美國國務院代理次卿畢提曾推文稱台灣「不可避免地」將屬於中國，並說如果真的發生，「可能代表台灣變裝皇后遊行會減少」，並不是世界末日。國務卿盧比歐今天指出，畢提的職位屬代理性質，已有正式人選。

美國總統川普的第一任期，右翼媒體「左輪手槍新聞」創辦人畢提（Darren Beattie）曾是他的文膽，當年因出席「白人至上」主義研討會又發表談話而被解僱，如今出任國務院代理次卿，負責公共外交與公共事務。

根據國務院網站，這個職位的工作職責是「帶領美國公共外交的拓展，包括宣揚打擊恐怖主義和暴力極端主義的訊息」。國務次卿是國務院前10高的職位（Top 10）之一。

畢提曾質疑美國對台政策，稱台灣「不可避免地」將屬於中國，且「不值得花費任何資本來阻止」這樣的事情發生。

他2024年在社群媒體平台X寫道，台灣併入中國「可能代表著台灣的變裝皇后遊行會減少，但除此之外，並不是世界末日」。

他說，「應該達成一項偉大協議—我們同意承認這一現實，以換取中國在非洲及南極洲議題上做出重大讓步」。

畢提的爭議言論不止與台灣有關，他去年10月推文表示，美國對待農村白人的方式比中國對待維吾爾人更糟。2021年，他說，「中國人沒有種族滅絕。他們只是反對維吾爾族至上主義及維吾爾人身分」。

盧比歐（Marco Rubio）今天造訪瓜地馬拉時對記者表示，畢提申請這項職缺並通過程序。畢提之所以想來國務院工作，是因為國務院某些部門被用來審查美國人的立場，而這將是他未來的業務重點。

盧比歐被追問畢提過去的言論時，他說，「再次強調，他的重點是代理主任」。已有一名候選人，並將成為該部門的常任負責人。

記者再問是否看過畢提的X帳號，盧比歐沒有回應。

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畢提2018年8月中登上全國媒體頭條，因當時「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，他遭揭露「兩年前曾在一次由知名白人民族主義者參加的會議上發表談話後，已於上週被解僱」。

據華郵當年報導，本身是猶太人的畢提發表聲明，堅稱他不是種族主義者，並說：「能夠在川普政府任職是我一生的榮幸。我愛川普總統，他是一位無所畏懼的美國英雄，我會繼續百分之百支持他。」（編輯：田瑞華）1140206