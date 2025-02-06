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副總統出席指南宮護國祈安大會 盼正能量遍及全台灣

2025/2/6 11:52
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（中央社記者溫貴香台北6日電）副總統蕭美琴今天赴指南宮參拜致詞表示，希望指南宮代表的正能量遍及全台灣。即便台灣現在遇到內外挑戰，但在各種風雨當中，只要走得踏實、走得實在，相信台灣人的良善與正能量，都能確保國家獲得神的庇佑。

副總統蕭美琴上午在前總統府國策顧問黃承國、民進黨議員王閔生等人陪同下參加指南宮「玉皇聖誕護國祈安禮斗大會」，祈求台灣國泰平安，離開時在路上巧遇正前往參拜的前總統馬英九，兩人握手、互道恭喜。

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副總統致詞表示，今天是「天公生」的大日子，從指南宮放眼望去，可以看到大台北地區的盆地，以及許多百工百業的百姓正在辛勤地為國家的經濟、繁榮、社會安定努力工作著，希望指南宮所代表的正能量能遍及全台灣。

副總統說，她代表總統賴清德前來指南宮，也希望能一起在正確的道路上，順順利利帶領國家；即便台灣遇到內外挑戰，但在各種風雨當中，只要走得踏實、走得實在，相信台灣人的良善與正能量，都能確保國家獲得神的庇佑。（編輯：翟思嘉）1140206

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