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外交小尖兵訪問紐約 推動青年公眾外交

2025/2/6 14:13（2/6 14:31 更新）
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外交部與教育部合辦的外交小尖兵訪問團前往美國訪問，在紐約期間與當地大學生及政界人士交流。（駐紐約辦事處提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年2月6日
外交部與教育部合辦的外交小尖兵訪問團前往美國訪問，在紐約期間與當地大學生及政界人士交流。（駐紐約辦事處提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年2月6日
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（中央社記者石秀娟華盛頓6日專電）外交部與教育部合辦的「外交小尖兵」訪問團，目前正在美國訪問。駐紐約台北經濟文化辦事處5日舉辦媒體茶敘，團長徐郁喬指出，希望發揮青年軟實力，推動青年公眾外交。

駐紐約辦事處5日發布新聞稿指出，今年的外交小尖兵訪問團由5校師生、共25人組成，分為兩團，於2月3日至13日間，分別前往加拿大溫哥華、美國西雅圖及舊金山；以及美國紐約、波士頓及華府參訪。

辦事處舉辦「外交小尖兵歡迎餐會暨媒體茶敘」，由小尖兵與駐地媒體分享參與活動的心得。徐郁喬表示，此行參訪美東三大城市，希望小尖兵訪問團能發揮台灣青年的軟實力，推動青年公眾外交。

新聞稿指出，小尖兵代表在餐會與當地大學生及媒體記者交流，也有曾以國際青年菁英領袖研習班（Mosaic Taiwan）學人身分訪台的代表出席，氣氛熱絡。

駐紐約辦事處處長李志強表示，外交小尖兵此行的意義除增廣見聞之外，也透過各項交流，增進台美雙方的了解。期盼小尖兵能充分體驗紐約的多元文化、拓展國際視野，將所見所聞帶回台灣，成為台灣與世界交流的橋梁。

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訪問團在紐約的行程包括，參觀紐約市政廳與市議會、拜會紐約市政府國際處、與紐約市及紐澤西州大學師生交流、拜會青年國際組織、參訪哥倫比亞大學等。

根據新聞稿，「外交小尖兵」計畫始於2002年，旨在培養國際化青年人才，提升青年對外交事務的認識，並促進台灣與國際社會的互動。（編輯：陳慧萍）1140206

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