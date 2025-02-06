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蔡壁如拋2026「智取四郡」 籲在野黨選戰充分合作

2025/2/6 20:04
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（中央社記者郭建伸台北6日電）參選民眾黨主席的前立委蔡壁如今天表示，民眾黨2026選戰應「智取四郡」，分別是新竹市、竹北市、嘉義市、彰化市等4個都會型選區，宜蘭縣也可納入，而在野黨於選戰時應充分合作，不應該因選戰過程中的短期競爭而消耗殆盡。

民眾黨前主席柯文哲1月1日請辭黨主席，黨內推舉立委黃國昌為代理黨主席，並安排黨主席補選。民眾黨前立委蔡壁如與黃國昌都登記參選，並皆達黨員連署門檻。

蔡壁如今天接受媒體人黃暐瀚的網路節目專訪，談及為何參選民眾黨主席，以及如何解決民眾黨不分區兩年條款爭議、2026選戰規劃等議題。

蔡壁如表示，她參選是經過深思熟慮，去年柯文哲被羈押禁見後，民眾黨處在非常低迷狀態，之後柯文哲短暫出來1、2天後辭去黨主席，黨部後續決定舉辦補選，當時就有很多人問她是否參選，而她希望能替民眾黨盡一份心力，因此報名參選中央委員、辭去台中市府顧問，並登記參加黨主席補選。

蔡壁如坦言，外界可能會認為這是一場不對稱的選舉，畢竟黃國昌的聲量大，有人會質疑她憑什麼跟人家選，雖然臉書上每天有500人到600人罵她，但她在真實世界又感受到許多人鼓勵，自認有信心且有機會贏得選舉。

談及不分區兩年條款爭議，蔡壁如強調，若沒有人有意見，當然必須繼續實施，但若黨員在黨內提議，她認為應舉行黨內投票並制定檢討留任機制，畢竟若檢討機制出來，「這8名都不及格啊」。

至於2026選戰，蔡壁如指出，比照三國演義的智取荊州，民眾黨也要「智取四郡」，就是新竹市、嘉義市、竹北市、彰化市等都會型選區，宜蘭縣也可以納入，原因是這些縣市的人口都在30萬人上下，較有利民眾黨經營，民眾黨現在最要緊的是站穩根據地，且應該與在野黨合作溝通。

黃暐翰詢問，民眾黨在新竹市、嘉義市與宜蘭縣有人選，但彰化有誰可戰，蔡壁如透露，有鎖定1、2位。至於六都人選，蔡壁如說明，「如果黃國昌願意戰新北市，我樂觀其成」。

蔡壁如強調，若要搶救柯文哲，2028就要政黨輪替，而2026就要先站穩根據地，民眾黨在2028才有話語權。

黃暐瀚詢問，若沒選上黨主席，是否會希望在黨中央任黨職。蔡壁如回應，沒有這樣想，她若沒選上黨主席，也還是中央委員，仍會繼續在台中海線深耕。

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此外，蔡壁如今天晚間也透過臉書表示，2026年選舉是決定台灣民眾黨生死存亡的關鍵一戰，她認為在野黨應「在國會彈性運作，在選戰充分合作」，多年來的互信與善意，不應該因選戰過程中的短期競爭而消耗殆盡，唯有攜手合作，才能發揮一加一大於二的綜效。

蔡壁如也替自己拉票，並表示「眾人拾柴火焰高」，選擇她擔任黨主席，就是選擇民眾黨前進的力量。（編輯：林克倫、張若瑤）1140206

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