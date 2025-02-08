加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
劉喬安涉詐欺毒品遭通緝 在波士頓被捕估3月遣返回台
首頁 / 政治
川普2.0
川普2.0
新聞專題
川普2.02/300
首頁 / 政治

美日聯合聲明強調台海和平重要性 府：誠摯感謝

2025/2/8 11:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北8日電）美國總統川普與日本首相石破茂發布美日領袖聯合聲明，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素。總統府發言人郭雅慧今天表示，兩國領袖以具體行動，展現對台海和平穩定及台灣參與國際事務的堅定支持，總統府表達誠摯感謝。

美國總統川普（Donald Trump）與日本首相石破茂在美國華府首度舉行峰會，會後發布美日領袖聯合聲明，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素，鼓勵以和平方式解決兩岸問題，並反對任何以武力或脅迫方式單方面改變現狀的企圖，同時表達支持台灣有意義地參與國際組織。

google news透過 Google News追蹤中央社

總統府發言人郭雅慧上午發布新聞稿表示，印太區域和平穩定的重要性，已經是國際間的高度共識。台灣身為國際社會負責任的一員，有能力及意願與國際社會共同合作。

她說，台灣將持續強化自我防衛能力，深化台美日三方安全夥伴關係，也會與理念相近國家攜手合作，維護以規則為基礎的國際秩序，確保台海與印太區域的自由開放，以及全球和平穩定及繁榮，持續為世界貢獻良善力量。（編輯：謝佳珍）1140208

郭雅慧
總統邀五院院長會商 考試院：加強對話有助政務推動賴總統10日邀五院院長會商國政 增進院際協調合作
石破茂
川石會談朝鮮非核化 北韓稱核武不是談判籌碼川普與石破茂相見歡 促日本縮小對美貿易順差
川普2.0
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川石會談朝鮮非核化 北韓稱核武不是談判籌碼
18
更多編輯台推薦新聞：