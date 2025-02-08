美日聯合聲明強調台海和平重要性 府：誠摯感謝
2025/2/8 11:01
（中央社記者溫貴香台北8日電）美國總統川普與日本首相石破茂發布美日領袖聯合聲明，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素。總統府發言人郭雅慧今天表示，兩國領袖以具體行動，展現對台海和平穩定及台灣參與國際事務的堅定支持，總統府表達誠摯感謝。
美國總統川普（Donald Trump）與日本首相石破茂在美國華府首度舉行峰會，會後發布美日領袖聯合聲明，重申維護台海和平穩定是國際社會安全與繁榮不可或缺的元素，鼓勵以和平方式解決兩岸問題，並反對任何以武力或脅迫方式單方面改變現狀的企圖，同時表達支持台灣有意義地參與國際組織。
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總統府發言人郭雅慧上午發布新聞稿表示，印太區域和平穩定的重要性，已經是國際間的高度共識。台灣身為國際社會負責任的一員，有能力及意願與國際社會共同合作。
她說，台灣將持續強化自我防衛能力，深化台美日三方安全夥伴關係，也會與理念相近國家攜手合作，維護以規則為基礎的國際秩序，確保台海與印太區域的自由開放，以及全球和平穩定及繁榮，持續為世界貢獻良善力量。（編輯：謝佳珍）1140208
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