感謝台灣援助洛杉磯野火 消防局長：以台裔為榮

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（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）洛杉磯野火災區展開重建，阿凱迪亞市消防局長孫振傑今天代表接受來自台灣商會的捐贈，表達感激之外，他說「身為台裔我感到很驕傲」。

駐洛杉磯辦事處今天與世界台灣商會聯合總會共同舉行捐贈儀式，官方與民間聯手，分別捐出50萬美元。世界台灣商會聯合總會的50萬美元將捐給亞凱迪亞市（Arcadia）消防局基金會用來籌建訓練中心。

阿凱迪亞市位於洛杉磯東邊，緊鄰伊頓野火災區。消防局長孫振傑（Chen Suen）上台致詞的時候說出：「身為台裔美國人我感到很驕傲。」獲得台下熱烈掌聲。

孫振傑向中央社記者表示，自己在台中清水出生，父母親在1979年移民美國，當時他年僅1歲「我媽媽抱我過來的」。

孫振傑說，自己會走上消防員的生涯，與父親過去在台灣軍中服役的經驗有關。

他說，22年前就讀加州大學爾灣分校（UC Irvine）時，父親問他對未來職業有什麼打算，他當時仍在思考，而父親建議他可以從事警察或消防人員。

孫振傑說，當時消防員這個點子對他很有吸引力，「能夠搭上紅色消防車，接到任務通知時，緊急出勤去幫助別人」。於是他開始修相關課程，如今在消防部門服務已經21年。

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孫振傑說，這次洛杉磯野火災情嚴重，身為消防人員更感覺責任重大，「我們的使命和訓練就是拯救生命和保護家園，而我們的消防員確實成功守住了許多房屋，但仍有許多房屋被燒毀，讓人感到無比沉痛」。

孫振傑帶著打火兄弟一起出席今天的捐贈儀式，他代表感謝世界台灣商會聯合總會，表示這筆錢的金額非常龐大，希望能用來籌建區域消防訓練中心，提升消防人員的技能以因應各種火場狀況。（編輯：韋樞）1140210

美國加州洛杉磯郡阿凱迪亞市消防局長孫振傑（中）與父母合影。他的父母來自台灣，1979年移民美國，當時他年僅1歲。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年2月10日