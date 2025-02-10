台灣馳援洛杉磯野火 官方民間合捐3300萬元

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（中央社記者林宏翰洛杉磯9日專電）駐洛杉磯辦事處攜手「世界台灣商會聯合總會」共捐出100萬美元（約新台幣3300萬元）給洛杉磯的消防單位，協助野火賑災。

洛杉磯辦事處今天舉行捐贈儀式，邀請受贈的洛杉磯市消防局基金會、阿凱迪亞（Arcadia）消防基金會代表出席。駐洛杉磯辦事處在1月16日已代表外交部捐出50萬美元。

美國政要包括聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）、佛里曼（Laura Friedman）、洛杉磯郡長蘇麗絲（Hilda Solis）和加州眾議員方樹強（Mike Fong）、謝德智（Tri Ta）等見證捐贈儀式。

根據辦事處新聞稿，加州州長紐松（Gavin Newsom）致函駐洛杉磯辦事處長紀欽耀表示：「謹代表加州及加州人民對你們的寶貴協助表達誠摯感謝。緊急情況無國界，洛杉磯居民和加州社區對來自台灣的及時支持深表謝意。很自豪能與台灣站在一起，支持我們的緊急應變人員並強化應變能力。」

紀欽耀致詞說，洛杉磯遭遇史上最嚴重野火災情，總統賴清德、副總統蕭美琴第一時間關切，並向受到衝擊的家庭表達慰問；駐洛杉磯辦事處聯合「世界台灣商會聯合總會」，展現台灣政府與人民以實際行動參與賑濟救助。

「世界台灣商會聯合總會」總會長吳光宜表示，商會成立31年來，無論台灣的國內天然災害，或是國外如烏克蘭戰爭、土耳其地震等事件，商會馳援不落人後；這次洛杉磯野火災情重大，捐贈希望協助消防單位加強訓練。

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來自台裔家庭的阿凱迪亞市消防局長孫振傑（Chen Suen）接受來自世界台灣商會聯合總會的50萬美元捐贈。

孫振傑表示，這筆捐款非常重要，阿凱迪亞市的消防局一直有個夢想，希望能夠建造一座區域的消防訓練中心，提供周遭城鎮的消防員教育訓練，非常感激台灣商會的慷慨。（編輯：韋樞）1140210