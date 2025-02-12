史瓦帝尼副總理：對台支持絕不因外在壓力有所動搖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北12日電）外交部長林佳龍今天午宴歡迎史瓦帝尼王國副總理札杜莉，感謝史國長期對台史邦誼及台灣國際參與的堅定支持；札杜莉表示，感謝台灣對史國國家發展的協助，重申史國對台灣的支持絕對不因任何外在壓力有所動搖。

外交部下午發布新聞稿指出，長林佳龍於12日午宴歡迎史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla）訪團，衛福部政次呂建德、外交部政次吳志中、台北醫學大學附設醫院院長施俊明及勵馨基金會董事長潘璦琬等人出席，就台史醫衛、教育及能源合作、社會安全網建立及弱勢保障等議題交換意見。

林佳龍致詞時表示，史國近期遭遇特大豪雨，引發洪災，造成部分地區民眾的生活受到嚴重影響，除藉此機會向所有受災民眾表達慰問，總統賴清德也已指示外交部全力協助史國政府救災工作，增加糧食援助，讓災民早日回歸日常生活。

林佳龍指出，台史在各領域合作密切，除了雙邊史上最大規模的基建計畫—戰略儲油槽正在進行外，雙方也在能源、農業、教育、性別平等及婦女賦權等領域持續加強合作。

林佳龍特別提及，政府於2023年援助史國成立的「婦女創業小額信貸循環基金」，有效提供史國農村婦女創業資金，迄今已有超過500名婦女受惠，當中更有受惠家庭因感念台灣協助，將新生兒命名為「台灣」，可見台史邦誼的正面效益，也實質嘉惠一般民眾，令人感到振奮。

透過 Google News 追蹤中央社

札杜莉致詞感謝台灣對史國國家發展的各項協助，重申史國對台灣的支持絕對不因任何外在壓力有所動搖，將與台灣一同面對各種挑戰，更堅持台灣有權參與包括聯合國在內的所有國際組織。

札杜莉說明，台史合作範圍既深且廣，雙方已構築如同家人般的夥伴關係，例如烏俄戰爭剛爆發時，台灣於第一時間協助撤離旅居烏克蘭的史國僑民，即可證明台史兩國的真正情誼。（編輯：張均懋）1140212