總預算僵局未解 政院：卓榮泰續與韓國瑜溝通聯絡

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（中央社記者賴于榛台北12日電）今年度中央政府總預算案預計本週送抵政院。由於總統賴清德在國政會商時要求行政立法兩院持續就總預算案溝通，行政院發言人李慧芝今天說，行政院長卓榮泰持續與立法院長韓國瑜溝通聯繫，若有進一步消息會對外說明。

中央政府今年度總預算遭大幅刪減，韓國瑜在日前的國政會商時指出，盼行政院別對總預算案提覆議，而是改用追加減預算方式處理，並承諾週末前將總預算案送至行政院。卓榮泰則認為，總預算尚未送到政院，相關預算項目是否能夠依法透過追加減預算方式補救，並不明確，立法院應先思考全盤妥適處理方式，且考慮接受覆議案。

賴總統請行政、立法兩院院長進行多方協調，用各種方式謀求解方，今天也再次呼籲加快討論進度。對於兩院院長聯繫進度部分，李慧芝回覆記者詢問時表示，卓榮泰持續都有與韓國瑜溝通聯絡，若有消息會對外說明。

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此外，卓榮泰原訂晚間7時出席「2025台灣燈會開燈儀式」，下午臨時以「另有要公」取消行程，媒體詢問行程異動是否與總預算案有關，政院則強調與總預算案無關。

知情人士今天強調，政院仍期盼韓國瑜在總預算審查報告送至政院前，能先召集朝野協商，討論出全盤妥適處理方案，兩院持續溝通，希望能有好的結果。（編輯：翟思嘉）1140212