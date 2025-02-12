遭指將學生會與樁腳列一起 吳思瑤：斷章取義

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（中央社記者王揚宇台北12日電）民進黨立委吳思瑤遭指利用民進黨青年部政治課，將學生會列在政治線下組織，和樁腳黨員放在同一區。吳思瑤今天受訪說，這是看到黑影就開槍、斷章取義，她為學校爭取建設、關心學生權益，難道不能跟學生組織接觸。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜出席。吳思瑤針對上述議題回應媒體詢問。

吳思瑤說，這樣的爆料根本是看到黑影就開槍、斷章取義。她在非常多青年論壇分享身為政治工作者的經驗，尤其她是國會議員，需要想方設法跟各界合作，而且她長期在立院教育及文化委員會，為各學校建設爭取，會跟家長會合作，也關心學生權益，因此會跟學生組織合作。

吳思瑤表示，作為關心教育政策的國會議員難道不能跟學生組織接觸，她不會因為這些人的抹黑打擊、質疑就停下腳步。

此外，總統賴清德10日召集五院院長在總統府會商國政。立法院長韓國瑜會後表示，他承諾本週末前送出總預算案審查報告，並召集朝野黨團協商，解決各院預算被刪減的狀態，並呼籲行政院不要對總預算案提出覆議等。

知情人士11日說，行政院長卓榮泰盼韓國瑜在總預算審查報告送至行政院前，能先召集朝野協商，討論出全盤妥適處理方案，若有必要卓榮泰願意參與朝野協商。

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媒體詢問，台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天受訪提及，哪有三讀後還在協商，卓榮泰連行政、立法互動ABC都沒有。

吳思瑤回應指出，黃國昌說一定會砍預算砍到人民有感，正因為他這種作為造成總預算的惡果，大家忙著善後下，黃國昌說什麼風涼話，黃國昌是否不想促成朝野和解。（編輯：翟思嘉）1140212