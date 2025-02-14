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台東排灣族萬先坤升少將 曾留美軍校赴英深造

2025/2/14 10:49
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（中央社記者盧太城台東縣14日電）台東偏鄉部落排灣族萬先坤升少將，萬先坤是美國維吉尼亞軍校畢業，任英國皇家聯合三軍研究院訪問學者，研究「中共一帶一路對東亞區域安全之影響」，地方譽「原民之光」。

最新一波陸軍將領人事異動，其中由萬先坤上校升任333旅旅長一職，並晉升少將。

萬先坤是台東南迴地區多良部落排灣族人，國中畢業就讀中正預校，進入陸軍官校時成績優異，國防部送往美國維吉尼亞軍校就讀，畢業後返國服務，比照陸軍官校85年班，從基層排、連長做起。

萬先坤於民國106年10月間奉國防部核定前往英國倫敦「皇家聯合三軍研究院（Royal United Services Institute）」任訪問學者至107年8月17日止計44週。

他在結束後的報告中表示，皇家聯合三軍研究院為國際著名智庫，研究範圍涵蓋國際、國家及國防安全等，研習期間他於智庫下轄之國際安全研究小組從事指定課題研究－「中共一帶一路對東亞區域安全之影響」。

他對當時的國際局勢提出看法「國際現有的秩序的挑戰，整體來說主要來自二方面，一是美國川普的執政（川普第一次執政時）、二是中國大陸的崛起。目前國際秩序乃是一種強權秩序，美國仍延續著舊帝國主義的精神」。

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他提出的心得報告包括國際秩序的新挑戰、恐怖主義對移民社會影響、科技能力主導現代戰爭、混合戰爭與多領域作戰、國防產業對國家經濟影響等。

台東太麻里鄉多良村，據鄉公所統計全村約1100人，從軍比率有6%，去年4月退伍的空軍副司令孫連勝中將，也是來自多良村，如今萬先坤將晉升少將，偏鄉部落誕生2名原民將軍，原住民民進黨籍立法委員陳瑩、伍麗華和部落族人說「萬先坤是原住民之光」。（編輯：謝雅竹）1140214

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