因應川普對等關稅 美學者：台灣宜更具體向日本看齊

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓14日專電）為因應川普新政，總統賴清德表示，將讓國防預算高於GDP3%，並擴大對美投資。美國法學教授古舉倫今天表示，對於如何處理與川普的關係，賴總統有正確的想法，但需要能夠提出實際成果，例如比照日本增購天然氣。

美國總統川普（Donald Trump）公布課徵「對等關稅」藍圖後，賴總統召開國安高層會議因應，並於會後宣布擴大對美投資與採購，促進雙邊貿易平衡，及優先編列特別預算，讓國防預算達到國內生產總額（GDP）3%以上。

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）法學教授古舉倫（Julian Ku）接受中央社採訪時表示，整體而言，川普屬意的盟友有兩種特質，一是儘可能獨立管理自身國防，降低對美國的依賴；二是按照川普認為「公平」的條件，與美國進行投資與貿易。

古舉倫說，賴總統的目標應該是讓川普「以類似他目前看待日本的方式來看台灣」，賴總統的決策正好回應了川普可能提出的上述兩大關切點。

他指出，不過，賴總統需要能夠提出實際的成果。由於國防預算非賴總統能掌控，他也無法強迫台灣企業赴美國投資，因此面臨無法落實承諾的風險。

古舉倫表示，賴總統或許應該尋找他有權力提供、易於解釋及理解的具體事項，例如台灣承諾大幅增加購買液化天然氣（LNG）等美國能源，將展現善意還能吸引媒體關注，同時滿足台灣需求。

日本首相石破茂7日首度會見川普就大拋善意，砸重金投資也追加採購液化天然氣，有評論認為這是石破茂一次成功的外交出擊。古舉倫隔日推文建議台灣政府跟進，並提醒川普，如果中國封鎖台灣，台灣就無法支付液化天然氣費用。

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「川普2.0」將如何回應賴總統最新決策方面，美國在台協會（AIT）前主席、華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）非常駐資深研究員卜睿哲（Richard C. Bush）下午對中央社表示，台灣增軍事預算及擴大對美投資是善意舉措。

不過，他認為，目前美國這屆政府沒有，或是仍未形成一致的對台政策，類似川普第一任期的狀況。「我個人認為，美國公開抱怨像台灣這樣的好朋友的政策，未必有利雙邊基於共同利益的有效合作。」（編輯：陳慧萍）1140215