新光三越氣爆 賴總統：協助地方做好公共安全

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（中央社記者黃國芳台中15日電）總統賴清德今天前往台中市，探視新光三越台中中港店氣爆事故傷者時表示，除祝福傷者早日康復，也希望行政院長卓榮泰未來要求相關部會，協助各地方政府做好公共安全工作。

賴總統接受媒體聯訪說，每次公共安全事故都造成多人傷亡及家庭很大傷害，每次意外都是社會損失，未來一定要加強公共安全，每個工程都要注意整個流程，避免發生事故。

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賴總統表示，氣爆造成多人傷亡，國民非常難過，第一時間卓榮泰指示內政部消防署、衛生福利部協助台中市政府做好消防救災、醫療照護工作，感謝中市府團隊，特別是消防、救災人員、醫療人員、見義勇為民眾與志工全心全力投入救災。

新光三越百貨13日氣爆釀4死多傷，截至目前11人仍住院。（編輯：李明宗）1140215