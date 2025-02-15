國務費遭刪凍 府：總統慰問金縮水僅由部會經費支應

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（中央社記者溫貴香台北15日電）總統賴清德今天赴台中探視新光三越百貨氣爆案受傷民眾，總統府發言人郭雅慧表示，由於國務機要費已遭立法院全數刪凍結，以往家屬收到總統餽贈的慰問金包含國務機要費與部會兩筆齊贈，現僅能改由衛福部經費支應，傷者慰問金大幅縮水。

郭雅慧晚間在臉書發文表示，賴總統今天赴台中林新醫院、榮民總醫院，探視台中新光三越百貨氣爆案受傷民眾，表達政府會全力協助傷者早日康復，並感謝台中市府團隊，特別是消防、救災與醫療人員，還有見義勇為的民眾和志工們，全心全意投入救災工作。

郭雅慧說明，由於國務機要費已遭立法院全數刪除與凍結，以往家屬收到由總統餽贈的慰問金，理應包含國務機要費與部會兩筆齊贈，今天致贈僅能改由衛福部經費支應，傷者慰問金大幅縮水。

郭雅慧表示，立法院大量刪凍中央政府總預算案，其中總統府國務機要費新台幣3000萬元，遭刪除2000萬元、凍結1000萬元。過往總統赴醫院探視傷者，會餽贈在加護病房者2萬元上下，普通病房者6000元上下的慰問金。現今整筆國務機要費都無法動用下，僅由衛福部經費支應，額度縮水遠不若過往一半。

郭雅慧指出，總統今天在探視傷者後，路經護理站，感謝突發事件時全力動員，除問候工作量與津貼福利，對兩家醫院皆致贈加菜金。此加菜金也因國務機要費遭砍凍，僅由衛福部提供，不若過往豐厚。

此外，總統日前出席空軍士官長胡鐙云公奠，也因無法動用國務機要費餽贈慰問金，僅能由國防部經費支應，額度則從以往的20萬元縮水至15萬元。

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郭雅慧解釋，總統國務機要費並不是用在總統身上，主要用途於公益、慰問及勗勉，6成用在犒賞辛苦執勤的軍警等公職，4成用在弱勢與社福機構，也有部分使用在急難緊急慰問，讓家屬生活得以因應突發。

郭雅慧強調，過去11年不分政黨的歷任總統，國務機要費都是編列3000萬元，立院基於尊重總統職權不曾刪凍，但現今是3000萬元「全數」遭立院刪凍，期盼下週總預算案朝野協商，能讓總預算僵局有解，讓公務執行與國家進步順利向前。（編輯：張若瑤）1140215