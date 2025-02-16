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台英國會小組主席率團訪台 將晉見賴總統拜會蔡英文

2025/2/16 12:24（2/16 12:41 更新）
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英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩下議員（Sarah Champion，左4）於15日率跨黨派議員訪台，外交部歐洲司長黃鈞耀（右3）接機。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年2月16日
英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席柴萍恩下議員（Sarah Champion，左4）於15日率跨黨派議員訪台，外交部歐洲司長黃鈞耀（右3）接機。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年2月16日
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（中央社記者楊堯茹台北16日電）英國國會「台英國會小組」共同主席柴萍恩率團訪台，外交部今天表示，柴萍恩將晉見總統賴清德，並拜會前總統蔡英文，也將參訪國家太空中心及亞洲無人機AI創新應用研發中心。

外交部上午發布新聞稿指出，英國國會「台英國會小組」共同主席暨下議院「國際發展委員會」主席、下議院議員柴萍恩（Sarah Champion）於15日至22日率跨黨派議員共7人訪台，外交部對此表達誠摯歡迎。

外交部說明，訪團在台期間將晉見總統賴清德，接受國家安全會議秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍款宴，並拜會前總統蔡英文、立法院副院長江啟臣、環境部長彭啟明等，就台灣政經情勢、台英雙邊關係及區域安全等議題交換意見。此外，訪團將赴新竹及嘉義，分別參訪國家太空中心及亞洲無人機AI創新應用研發中心。

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外交部表示，柴萍恩是台灣在英國國會的堅實友人，長期籲請英國各界關注台海和平與穩定。英國下議院2024年11月就「台灣的國際地位」動議案進行辯論時，柴恩萍為台執言，強調聯大第2758號決議未提及台灣，也沒有排除台灣參與聯合國等國際體系。

外交部說，訪團成員另包括上議院議員浦維司勛爵（Lord Purvis of Tweed）及下議員史賓塞（Ben Spencer，另譯：史班瑟）、楊緣（Yuan Yang）、杜麗茉（Helena Dollimore）、羅諾雅（Noah Law）與利德（David Reed，另譯：黎德）等。（編輯：蘇志宗）1140216

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