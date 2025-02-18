遭爆上班日打德州撲克 劉彥澧：未來不會再參加

（中央社記者郝雪卿台中18日電）國民黨立委徐巧芯先生、台中市研考會主委劉彥澧被爆料上班日打德州撲克，劉彥澧今天表示，這是合法競技運動，他曾參加過10多次，都是休假日去參加，考慮個人身分特殊，未來不會再參加。

名嘴溫朗東在臉書爆料劉彥澧於上班日打德州撲克，劉彥澧上午先發表書面聲明指參賽時段依規辦理請假。接著在市政會議後接受媒體聯訪表示，這次被爆料的比賽是在1月間舉辦，這樣的比賽他曾參加10多次，都是休假日去參加比賽。

劉彥澧表示，他參加的是「Ctpclub華人德州撲克競技台灣百萬大賽」，這是合法正式的競技錦標賽，有國際積分排名，比賽地點在台北華人德州撲克競技協會，參加人數上千人，還有數百名國際選手參賽，比賽形式是參賽者繳報名費，優勝名次則由大會頒發獎牌及獎金。

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劉彥澧指出，他參加這項運動競技活動有按規定向市府請假，不想因他個人行為造成政治攻防，導致運動本身被污名化，他深自反省自己的身分參加這項競技會導致社會大眾的不諒解及誤解，也讓活動本身陷入政治化討論，可能會讓大眾對合法運動產生質疑，他未來考慮不會再參加活動，也虛心接受社會不同聲音。

劉彥澧說，德州撲克類似麻將或橋牌，他對此活動確實有興趣，從以前學生時代就有學習，所以閒暇之餘會參加，都是在休假時間參加活動。類似比賽曾參加10多次，假日或下班時間去參加，1月間的活動是請特休假去參加。（編輯：謝雅竹）1140218