加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

遭爆上班日打德州撲克 劉彥澧：依規定請假

2025/2/18 10:10（2/18 11:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市研考會主委劉彥澧。（中央社檔案照片）
台中市研考會主委劉彥澧。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中18日電）國民黨立委徐巧芯的先生、台中市研考會主委劉彥澧遭爆在上班日打德州撲克，劉彥澧今天聲明指出，這項比賽為合法正式的競技錦標賽，他在參賽時段有依規定請假。

名嘴溫朗東在臉書爆料指出，劉彥澧在上班日打德州撲克。劉彥澧上午發布聲明指出，他所參加的為「CTP Club華人德州撲克競技台灣百萬大賽」，該比賽為合法正式的競技錦標賽，有國際積分排名，比賽人數上千並有數百名國際選手參賽，比賽形式是參賽者繳報名費，優勝名次則由大會頒發獎牌及獎金。

劉彥澧說，選手的籌碼是計分牌的分數，而非金錢，不是法律上指的賭博，「照片中比賽的地點也是在合法的場館：台北華人德州撲克競技協會」，參賽時段有依規辦理請假。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他表示，德州撲克是國際體育總會認證的運動「競技」，跟電競、圍棋、象棋一樣，不希望因為個人因素導致撲克競技被污名化。

他強調，因自身身分參與這類競技，是否導致撲克競技陷入政治化討論，致使大眾對合法撲克競技產生誤解，他未來會檢討改進。（編輯：張雅淨）1140218

#研考會
#徐巧芯
#德州
#德州撲克
#國民黨
#劉彥澧
#溫朗東
延伸閱讀
曹興誠當罷免領銜人 徐巧芯：啼笑皆非劉彥澧遭控行政不中立 中市府調查：未動用公家資源劉向婕涉助詐騙集團洗錢一審遭判10年 杜秉澄15年、林于倫8年
溫朗東
李彥秀遭質疑涉中州科大人口販運案 溫朗東告發圖利遭質疑涉中州科大學工案 李彥秀批抹黑將提告
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：