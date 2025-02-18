遭爆上班日打德州撲克 劉彥澧：依規定請假

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（中央社記者郝雪卿台中18日電）國民黨立委徐巧芯的先生、台中市研考會主委劉彥澧遭爆在上班日打德州撲克，劉彥澧今天聲明指出，這項比賽為合法正式的競技錦標賽，他在參賽時段有依規定請假。

名嘴溫朗東在臉書爆料指出，劉彥澧在上班日打德州撲克。劉彥澧上午發布聲明指出，他所參加的為「CTP Club華人德州撲克競技台灣百萬大賽」，該比賽為合法正式的競技錦標賽，有國際積分排名，比賽人數上千並有數百名國際選手參賽，比賽形式是參賽者繳報名費，優勝名次則由大會頒發獎牌及獎金。

劉彥澧說，選手的籌碼是計分牌的分數，而非金錢，不是法律上指的賭博，「照片中比賽的地點也是在合法的場館：台北華人德州撲克競技協會」，參賽時段有依規辦理請假。

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他表示，德州撲克是國際體育總會認證的運動「競技」，跟電競、圍棋、象棋一樣，不希望因為個人因素導致撲克競技被污名化。

他強調，因自身身分參與這類競技，是否導致撲克競技陷入政治化討論，致使大眾對合法撲克競技產生誤解，他未來會檢討改進。（編輯：張雅淨）1140218