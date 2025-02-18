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劉彥澧遭爆上班日打德州撲克 徐巧芯：絕不護短

2025/2/18 11:02（2/18 11:10 更新）
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國民黨立委徐巧芯。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王承中台北18日電）國民黨立委徐巧芯的先生、台中市研考會主委劉彥澧遭爆在上班日打德州撲克。徐巧芯今天表示，劉彥澧已說明當天有請假，德州撲克錦標賽也是合法競技。但她認為公務人員出入相關場所，的確會造成社會觀感不佳，她絕不護短並希望劉彥澧好好反省。

名嘴溫朗東在臉書爆料指出，劉彥澧在上班日打德州撲克。劉彥澧聲明指出，這項比賽為合法正式的競技錦標賽，他在參賽時段有依規定請假。

徐巧芯今天上午透過媒體群組發布聲明表示，劉彥澧已說明，當天有請假，並非溫朗東所述翹班。德州撲克錦標賽也是合法競技，不是賭博，希望大家不要因為政治，就污名化國際體育總會核可的智力競技活動。

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徐巧芯指出，她謝謝溫朗東提供相關資訊與提醒，做為公眾人物，本就應該虛心接受，並且自我檢討。大家都是成年人了，自己可以也應該管好自己。公職做得好、做得不好，都是劉彥澧自己要承擔；就像她身為民代，努力為民服務、認真質詢並提出福國利民的法案修正，也是她個人負責。

徐巧芯表示，她同時認為，公務人員出入相關場所，的確會造成社會觀感不佳，本來就應該要檢討改進，她本人絕不護短，希望劉彥澧如今天的聲明所述，好好反省。雖並非翹班亦未違法，但一定要記得，為民服務才是優先要務。（編輯：楊凱翔）1140218

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