鄭麗君主持國土安全會報 關鍵基礎設施增糧食領域

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（中央社記者賴于榛台北20日電）行政院副院長鄭麗君昨天主持行政院國土安全政策會報，會中拍板原先為8大領域的關鍵基礎設施拓展為9類，新增維持社會韌性不可或缺的糧食領域，並由國土辦規劃後續防護計畫輔導訓練及標竿學習。

行政院今天透過新聞稿指出，鄭麗君昨天主持「行政院國土安全政策會報第15次會議」，聽取2024年關鍵基礎設施（CI）盤點結果，及CI安全檢視與防護演習成果與策進，並頒獎表揚CI防護演習績優單位及個人。

鄭麗君提到，為打造更堅強的國家韌性，總統賴清德成立全社會防衛韌性委員會，且從今年開始，針對防空與救援的萬安演習以及民安演習，將重新整合為「2025城鎮韌性演習」，以不依賴國軍支援的方式，加強非軍事部門的防護機制，驗證民防、災防體系執行保護民眾行動的能力，而在這之中，CI正是維持國家安全、社會安定最重要的一環。

原先CI共有能源、水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急與醫院、中央與地方政府機關，以及高科技園區等8大領域設施，會議也拍板拓展為9類。鄭麗君說，行政院政務委員季連成將CI新增維持社會韌性不可或缺的糧食領域，並在既有領域基礎下擴增能源、水資源、醫院、金融等範疇。

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鄭麗君說，對於新領域下納入的新設施，除國土辦規劃辦理防護計畫輔導訓練及標竿學習外，各主管機關也予以輔導協助，完成安全防護計畫，據以落實風險管理、通報應變、安全防護，妥善備好相關復原作業，並強化公私協力進行CI防護，以提升全社會防衛韌性。

除實體防護以外，鄭麗君表示，資安防護也同等重要，各主管機關應滾動檢討相關資安防護基準，提供各領域CI依循，並請數發部資通安全署會同CI主管機關，研議增加相關資安稽核與應變聯防能量，以提升關鍵基礎設施的資安防護。（編輯：蘇志宗）1140220