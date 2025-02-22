立委陳培瑜金門服務處揭牌 關注教育觀光等議題

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（中央社記者吳玟嶸金門22日電）民進黨立委陳培瑜宣布成立金門2處服務據點；陳培瑜表示，將持續關注金門文化、觀光、教育、離島通訊等議題，也盼讓更多元金門在地聲音被中央聽見。

民進黨立法委員陳培瑜20日在臉書（Facebook）宣布承接前立委洪申翰過去認養的金馬選區服務，將協助地方與中央間溝通；陳培瑜也在21日赴金並宣布在金門設立2處服務據點，昨天與今天分別替民進黨金門縣黨部及位在金城鎮的小板凳工坊2處服務據點揭牌。

陳培瑜今天接受媒體聯訪表示，許多台灣人對金門、馬祖較陌生，盼持續經營使更多人了解金馬，並讓金馬與台灣本島有更多政治、文化與情感上連結；她也說，希望傳遞金門在地聲音到中央，「讓2位陳委員的聲音都可以一起被中央聽見」。

陳培瑜說，將持續關注金門文化、觀光及教育等議題，如少子化影響到的教育基礎設施不足、與通訊相關的海底電纜等議題，並與相關部會溝通，使行政院在相關事務上能第一時間知道金門需求。

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陳培瑜也說，為讓金門民眾獲得更便利協助，在金門設立2處服務據點，「希望每個季節或2個月可以到金門一趟」，她說，即使人沒有辦法常來，工作聯繫上也會與在地辦公室保持聯絡。

陳培瑜認養金馬選區後，昨天前往金門到金門高中、金門高職等校，以及塔山電廠、中華電信金門營業處等，了解金門基礎建設、教育資源及電力與通訊設備等方面現況；今天也前往台電金門古寧儲能場視察，以及拜會行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允。（編輯：謝雅竹）1140222