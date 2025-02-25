罷免案雙方擬可收政治獻金 劉世芳否認開後門

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（中央社記者王承中台北25日電）內政部擬修政治獻金法，增列罷免案領銜人與被罷免人收受政治獻金機制，遭外界質疑是替罷免團體開後門。內政部長劉世芳今天表示，既然要修法，就沒有開後門的問題。現行規定只有政黨可以收受政治獻金，政治團體能否收受政治獻金，牽涉到是否有中資，政府會審慎考慮。

內政部指出，現行政治獻金法規定，罷免活動募集經費應透過政黨。內政部已研議修正草案，增列罷免案提議人的領銜人及被罷免人收受政治獻金機制，且在第2階段連署期間才能收政治獻金，草案已報行政院審議。

立法院今天邀請行政院長卓榮泰率各部會首長列席立法院會進行施政報告及總質詢。有關政治獻金法修法，劉世芳在會前受訪表示，目前行政院正在召集內政部、中選會、陸委會及監察院進行研商，整部法律有30多條要修。

劉世芳指出，會根據目前台灣社會對於政治獻金的想法，檢視是否有進一步修改的空間。未來待行政院草擬完成後，會視情況送到立法院審議。

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外界質疑修法是要幫罷免團體開後門，劉世芳表示，既然要修法，就沒有開後門的問題。按照現行規定，確實只有政黨可以收受政治獻金，而政治團體能否收受政治獻金，這牽涉到是否有中資，尤其是經過數位管道，這就是非法收取政治獻金，這部分政府會非常審慎的考慮。

媒體詢問，外傳劉世芳有意參選高雄市長。劉世芳僅表示，她不介入黨務，也不介入選務，沒有評論。（編輯：潘羿菁）1140225