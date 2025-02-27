政院提總預算覆議案 朱立倫籲卓榮泰赴立院報告

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（中央社記者王承中台北27日電）行政院擬對今年度總預算及財劃法部分條文修正提出覆議案，國民黨主席朱立倫今天表示，今年度總預算是有史以來最高，行政院認為不足，應按照過去慣例提出追加預算。如果硬要提出覆議，希望行政院長卓榮泰到立法院報告，讓立委一起討論。

行政院認定今年度總預算以及財劃法部分條文修正窒礙難行，今天預計透過行政院會討論、通過覆議提案，再移請立法院覆議。

國民黨主席朱立倫今天在國民黨智庫受訪表示，他還是要非常理性的講，今年度總預算是有史以來最高，行政院認為有所不足，應按照過去的慣例提出追加預算。如果行政院硬要提出覆議，還是希望卓榮泰到立法院報告，讓立委一起討論，現在剛好也是總質詢的期間，可以把相關議題討論清楚。

針對財劃法覆議，朱立倫指出，財劃法修法是民進黨跟國民黨長期的主張，如果卓榮泰認為地方多分財源，也要多負一些責任，中央與地方在責任分配時可以多做說明或要求，與財劃法本身的精神完全不違背，財劃法修法通過，就是要中央不要再集權、集錢，讓一部分合理的財源回到地方。

由於近日多名民代因助理費遭檢調調查，身兼民進黨主席的總統賴清德26日要求民進黨公職應採最高標準，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，「家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理」。

朱立倫則表示，不知道賴總統是要解決問題，還是要針對黨內不同派系提出指控。民代因為人頭助理而被起訴的案件層出不窮，問題應該在修法及執法問題。根據現有法令，很多民代的親屬是真正在擔任該民代的助理，反而很多人頭助理根本不是親屬，這才是關鍵重點。

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朱立倫指出，過去起訴的相關案件中，只有最近特定的高雄市立委才是親屬議題，不能因為只有高雄有親屬問題，就禁止親屬擔任助理。如果可以就朝野一起修法通通禁止，直接法制化更合理，而不是民進黨用喊話當內規。

朱立倫表示，現在已經到了必要修法的時刻，很多資深民代在過去法令不周全時產生觸法的行為，到底應該怎麼辦；而若修法完備，如何公平執法才是關鍵，否則今天根本沒有解決問題，只有賴總統把手指向高雄的某一位立委。（編輯：翟思嘉）1140227