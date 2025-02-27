綠委陳俊宇指遭冒名連署罷免 民團：未請人代簽

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）民團「滿城封宇」發動罷免民進黨立委陳俊宇已遞交提議人連署書。陳俊宇今天質疑有冒名連署情況，將蒐集證據送檢調偵辦。「滿城封宇」指出，連署過程公開透明，未請人代簽。

陳俊宇表示，近日接獲超過10名支持者反映他們未以任何形式參與罷免連署，卻收到宜蘭縣選委會的查詢單詢問罷免提議人名冊上的簽名是否為本人。不僅如此，服務處也接到多通民眾電話指稱未曾連署，卻莫名收到查詢單。

他說，選舉與罷免是每一名公民的權利，也是台灣公民社會進步的象徵，但若未經他人同意代簽連署書，已違反公職人員選舉罷免法，可處5年以下有期徒刑。呼籲民眾若遇到同樣情事，可向他的服務處反映，將協助處理後續法律程序。

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對此，「滿城封宇」發表聲明指出，整個連署過程透明、公開，由志工協助進行，並未聘請工讀生處理作業，也未請民眾代簽。

「滿城封宇」表示，連署書的來源方式多元，多數民眾是親自到擺攤地點填寫資料，也有人先行填妥後再交回。有部分連署書可能因長輩不識字，由家人協助填寫，但都是當事人自主連署，未違反意願。（編輯：戴光育）1140227