考選部：115年起國考報名費擬平均調漲25.8%

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（中央社記者高華謙台北27日電）考選部說明，國家考試報名費已超過10年未全面調整，但隨試務成本持續上升，民國111年至113年考選業務基金虧損達新台幣2.66億元，基金恐在116年上半年用完，因此規劃調漲國考報名費，平均調幅約25.8％，預計自115年起適用。

考選部今天預告修正辦理公務人員及專技人員二類考試規費收費標準修正草案作業，預告期至3月6日止，將視各界意見決定是否要檢討、調整，隨後會依規費法規定報給規費主管機關財政部，經財政部同意後，就會送立法院備查並發布。

考選部透過新聞稿表示，考選業務基金是為推動國家考選業務而設，基金來源主要是報名費收入，上一次報名費收費基準全面檢討調整是103年。

考選部說明，國家考試報名費收費基準已低於多數入學考試或證照考試，但近年包括基本工資、電費及物價水準持續上漲，加上自111年起擴大推動電腦化測驗，增加中醫師等7類科及增設考區，導致考選業務基金虧損，也使命題、閱卷、監場等相關試務工作費及場地租借費用無法適度調整，造成試務辦理困難，立委也要求改善。

考選部指出，自111年至113年，考選業務基金因辦理試務虧損累計達2.66億元（不計防疫支出），114年至116年推估每年平均虧損約1.1億元。而目前國家考試財務支應考試需求存款僅約1.2億元，加上114年防疫撥補5000萬餘元，共約1.7億元，114年還可以平順舉辦考試。

考選部解釋，但因115年初國家考試財務可支應考試需求現金餘額預估僅約7000萬元，若無其他經費挹注且維持現行報名費，預計考選業務基金恐將在116年上半年用罄。因此審計部、行政院主計總處及財政部都要求檢討報名費收費基準，以符合收支平衡目標。

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考選部提到，國家考試報名費收費相對較低，目前公務人員高普考試單科報名費用約在175元至260元間，而同樣以測驗題及申論題為主的國內研究所與證照考試及測驗，多數單科報名費用約300元至650元。

考選部指出，為確保國家考試穩健辦理，兼顧試務品質及考生權益，考選部規劃調漲國家考試報名費，將自115年各項國家考試開始適用（即115年公務人員初等考試報名開始適用）。（編輯：張若瑤）1140227