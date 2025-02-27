罷免陳冠廷領銜人稱遭冒名 中選會：有委託書為憑

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（中央社記者高華謙台北27日電）提議罷免民進黨嘉義縣立委陳冠廷的徐姓領銜人今天稱遭到冒名，連提議書都沒摸到。中選會說，此案是在2月6日送件，且是由徐姓提議領銜人委託賴姓民眾代理送件，且委託代理送件部分有賴姓民眾檢附委託書為憑。

陳冠廷罷免連署案達第1階段連署門檻，但傳出民眾遭冒用連署，透過律師到嘉檢提告連署的徐姓領銜人偽造文書等罪嫌。徐姓領銜人今天喊冤，稱他與擔任副領銜人的妻子都是遭到冒名，連提議書都沒摸到。

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中央選舉委員會對此表示，此案確實有委託書為憑，選務機關依法辦理選務，至於2人間是否另有偽造文書或其他糾紛，現階段由司法檢察機關偵查，選務機關不評論；若司法機關請選務機關提供相關文件，選務機關會配合辦理。

中選會說，受理罷免案提議時，都有核對提議人的領銜人身分證正本及提議書姓名、戶籍地址、國民身分證統一編號是否相符。如果領銜人是委託他人代為提案、送件，除要核對上述文件外，也須核對委託書及受託人的身分證正本等文件，選務機關皆依程序辦理。（編輯：林興盟）1140227