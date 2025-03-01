駐加代表處舉辦台灣紀錄片放映會 籲民主國家團結

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（中央社記者胡玉立多倫多28日專電）駐加拿大代表處今天在渥太華舉辦「看不見的國家」紀錄片放映會，駐加代表曾厚仁向在場逾百位加國友人和各國使節表示，台灣鑑往知來，深知實力帶來和平，他呼籲民主國家更加團結以面對當前威權主義脅迫。

紀錄片「看不見的國家」由美國籍導演葛靜文（Vanessa Hope）耗時7年拍攝製作，闡述前總統蔡英文執政8年期間，推動民主轉型、性別平等、同性婚姻合法以及強化身分認同等歷程。紀錄片分享台灣鞏固民主及追求經濟發展的成功故事，也將台灣面臨的政治處境，搬上國際舞台。

曾厚仁表示，加拿大在內的民主國家多次公開堅定支持台海和平穩定，加拿大更在2022年11月發布「印太戰略」，承諾強化與台灣多面向交往合作。近期美加軍艦再度通過台灣海峽，致力維護航行自由，以及美日韓外長發表聯合聲明支持台海現狀，都是民主陣營團結一致的最佳體現。

他說，台灣從民主轉型歷程汲取經驗，鑑往知來，深知自由民主得來不易，更加致力實踐民主人權。台灣位居威權擴張前線，也深知「和平靠實力」；總統賴清德日前即重申台灣自我防衛決心，將持續推動國防改革，並將國防預算提升達到GDP3%以上。

加拿大亞太基金會（APFC）副總裁納吉布拉（Vina Nadjibulla）受邀擔任這場放映會的會後交流主講人，與曾厚仁一同分享觀後感想。

納吉布拉呼應曾厚仁看法指出，加拿大印太戰略的確有助深化台加雙邊關係。她表示，APFC為增進加國民眾了解台灣，今年規劃在加拿大多個城市放映「看不見的國家」紀錄片，相信可以從台灣追求自由民主進程中，感受到台灣不屈不撓的韌性，體會台灣不為經濟利益犧牲主權與自由的寶貴精神。

她並強調，在各國集結聲量、團結支持烏克蘭與台灣之際，也應向在前線抵禦威權的台烏2國學習；他們不僅為自身自由民主奮鬥，更為全球民主而戰。

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納吉布拉呼籲加拿大進一步強化與民主國家的夥伴關係，堅定捍衛長年秉持的價值，避免威權國家分裂民主陣營。

各界人士踴躍出席紀錄片放映會，日本、立陶宛、巴拉圭、瓜地馬拉、海地、聖克里斯多福及尼維斯等國駐加大使及高級專員親自出席，另有捷克等10餘國駐加使館人員、加國退休官員、國會研究員、學者、智庫、媒體及僑界代表等，約140人與會。（編輯：唐佩君）1140301

駐加拿大代表處28日舉辦「看不見的國家」紀錄片放映會及會後交流，加拿大各界人士約140人踴躍出席，駐加代表曾厚仁致詞感謝。（駐加代表處提供）中央社記者胡玉立多倫多傳真 114年3月1日