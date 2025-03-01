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首頁 / 政治

立院國發基金調查委員會 藍擬改派陳玉珍替換葉元之

2025/3/1 14:15
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（中央社記者郭建伸台北1日電）國民黨立委葉元之原是國發基金調查委員會委員，不過國民黨團擬改推派立委陳玉珍擔任。陳玉珍今天受訪表示，一方面現在罷免跟選舉一樣，立委得多回到選區經營，另一方面她也有意願參加，正式加入後將前往調閱。

立法院上會期成立國家發展基金不當投資暨管理失職調查委員會，目前委員會成員包含國民黨團的林思銘、吳宗憲、徐欣瑩、陳超明、游顥、楊瓊瓔、葉元之；民進黨團則有吳思瑤、蔡易餘、鍾佳濱、莊瑞雄、沈伯洋、王義川；民眾黨團則是總召黃國昌。委員會由黃國昌擔任國發基金調查委員會召委。

不過國民黨團於今年1月曾發函給立法院議事處，內容提到黨團原本推派葉元之擔任國發基金調查委員會委員，將改派陳玉珍擔任。相關文書預計排入4日院會報告事項。

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陳玉珍受訪時表示，國民黨團確實改派她去國發基金調查委員會，一方面其他立委近期比較忙碌，因為罷免跟選舉一樣，立委得多回到選區經營，連立法院程序委員會成員也都改成不分區立委擔任，「就由我們多分擔一點」。

陳玉珍表示，另一方面，她也有意願參加調查委員會，未來將積極參與，並在調閱時間前往調閱文件。（編輯：翟思嘉）1140301

陳玉珍
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