被柯建銘指叛黨 王世堅：如果我有立刻退出政治

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（中央社記者葉素萍台北5日電）民進黨團總召柯建銘近日為召委選舉與立委王世堅槓上，柯建銘昨天質疑王世堅忠誠，更指民進黨中常會有人錄音。王世堅今天說，如果他叛黨、錄音，「那很簡單，我立刻退出政治」，他會在中常會央請黨主席組專案小組把事情查清楚。

柯建銘在民進黨中常會後面對媒體詢問，僅回答「我今天的簡單發言，就是我不發言」。

柯建銘近日為了召委選舉與多位立委衝突，媒體報導，柯建銘昨天在廣播節目被問到是否懷疑王世堅的忠誠，柯建銘說「我敢講這個話，百分之百啊」，並指民進黨中常會有人錄音。

王世堅今天在民進黨中常會前受訪表示，自己一直希望民進黨是和諧的，尤其柯建銘身為總召，應該做桶箍，把黨籍立委團結起來，但他很意外的是，柯建銘在黨團辦公室連續好幾回開記者會直接攻擊黨內立委，自己一直希望冷處理，尊重柯建銘是長輩，鬧鬧小脾氣就算了。

王世堅話鋒一轉指出，如果息事不能寧人，那就要把話說清楚；柯建銘指控他對黨忠誠度是零，甚至說他叛黨，他會在中常會央請黨主席組專案小組，把事情查清楚，中常會竟然有人錄音給特定媒體報導，此事非同小可。

王世堅表示，查清楚之後，如果他叛黨、如果他錄音，「那很簡單，我立刻退出政治，就這麼簡單」，但如果柯建銘誣賴他、胡說八道，「柯總召該怎麼樣，你自己想清楚」。

王世堅說，他在中常會只有兩次會前受訪簡單答覆，因為那是非答覆不可；第一次是柯建銘把兼任黨主席的總統賴清德扯下水，說去年選完之後密集碰面、5人小組決定罷免，然後說主席會在大罷免後半段、最關鍵時出來領導大罷免。

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王世堅認為，不管政治作為是怎樣，柯建銘講自己就好，沒有資格代替任何人說話。

他說，第二次是上週因為柯建銘在黨團會議羞辱民進黨立委陳冠廷；王世堅說，陳冠廷想參選外交國防委員會召集人，民進黨國防委員會成員都支持，柯建銘不但拒絕，還當眾羞辱陳冠廷，罵人家三字經。（編輯：翟思嘉）1140305